El afuega’l pitu, a pedir de boca: estos son los siete restaurantes finalistas del concurso asturiano de recetas

"Afuega´l Pitu, pan …y a correr", del restaurante Casa Eutimio de Lastres; "Chipi Boom 2.0" de la sidrería Montera Picona de Gijón; "Panipuri de afuega´l pitu rojo y blanco", del restaurante Los Arcos de Cangas de Onís; "Trampantojo de donuts de afuega´l pitu" de la sidrería Feudo Real de Grado; "El pecado de Asturias" de cafetería La Bayuca de Ribera de Arriba; "Afuega´l Pitu con pitu" del restaurante La Escollera de San Juan La Arena; y "Flamenquín" del Continental de Lugones. Son los 7 platos clasificados para la gran final del II Concurso de recetas elaboradas con queso afuega´l pitu, que organiza la Hermandad de La Probe, el Ayuntamiento de Morcín y el Consejo Regulador de esta variedad quesera con motivo del XLIV Certamen, el domingo 18 de enero en La Foz de Morcín.

Los siete competirán el próximo jueves en la gran final de esta cita culinaria, cuyo fin es potenciar la presencia del afuega´l pitu en la restauración asturiana. Este concurso cuenta con la colaboración de la Asociación Patronal de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA), el Club de Guisanderas y el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, bajo el patrocinio de Caja Rural de Asturias.

Distribución

El jurado ha recorrido Oviedo, Ribera de Arriba, Siero, Cangas de Onís, Colunga, Gijón, Soto del Barco y Grado para evaluar todos los platos participantes, tanto salados como dulces. Las valoraciones han tenido en cuenta diversos aspectos como la presentación, la originalidad, la degustación y la presencia de queso. Los tres primeros clasificados recibirán como premio, respectivamente, 1.000, 600 y 400 euros durante la celebración del certamen.

La presentación será el martes 13 en el Castillo Valdés Salas, en Salas, con la asistencia de los 13 alcaldes de los concejos integrados en la DOP Afuega´l Pitu. Se rendirá homenaje a las queseras Isabel García Martínez, presidenta de la DOP entre 2003 y 2021, y a Raquel Alvarez Rodríguez, presidenta entre 2021 y 2025. Asimismo, también serán reconocidas la Quesería Temia por sus éxitos internacionales y las tres ubicadas en Salas: La Arquera, Rebollín y El Viso.