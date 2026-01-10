Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 10 de enero de 2026

Oviedo

Concierto de Plácido Domingo

El auditorio Príncipe Felipe acoge a las 19.30 horas un concierto-espectáculo muy especial con el regreso de Plácido Domingo a la capital asturiana cuarenta años después de su última actuación. El legendario tenor y Premio Príncipe de Asturias de las Artes estará acompañado por la soprano Sabina Puértolas y el tenor Ismael Jordi, bajo la dirección de Oliver Díaz al frente de la Orquesta Oviedo Filarmonía (OFIL), en una gala que recorrerá algunos de los momentos más emblemáticos de la ópera, la zarzuela y el repertorio sinfónico.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras de Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del «Plus Ultra». La exposición podrá visitarse hasta el 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar «Landscapes of Affection», el nuevo proyecto de Noemí Iglesias Barrios. El programa «La Obra invitada» presenta, hasta el 30 de marzo, el «Díptico de la Pasión», una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

La compañía Estival Producciones representará, a las 20.30 horas, la obra «Los cuernos de don Friolera», de Ramón María del Valle-Inclán.

Teatro de la Laboral

En la recepción, a las 17.00 horas, se llevará a cabo «Teatro sin palabras. Historias que se dibujan» para los más pequeños. A las 19.00 horas, el propio teatro, acoge la inauguración de la XIV Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturies, MUSOC, con el estreno de la película MCA «La llucha eterna», de Alejandro Nafría.

Jardín Botánico Atlántico

De 11.00 a 14.00 horas se organizará un taller para personas adultas con discapacidad bajo el título «Arte y discapacidad: Paisaje de los gestos, marcas y lenguajes de lo natural». Para visitas generales el horario es de martes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas.

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 19.00 horas, la Joven Banda Sinfónica de Gijón (JBSG) presenta «Todo por un sueño» en un espectáculo que tendrá una hora, aproximadamente, de duración.

CMI Ateneo La Calzada

En el salón de actos, a las 18.00 horas se representará «Tugurio: el cutriscal», de Actuación improvisada Gijón.

Agrupación Artística Gijonesa

En la sede de la calle Severo Ochoa número 20, bajo, Vane y Berto ofrecen a las 19.00 horas el concierto «Nuestro».

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de enero se podrá visitar «Asturies de l’A a la Z», de Eva Rami. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas. Además, hasta el 25 de enero estará la exposición «Melquiades Álvarez. El Centro Reformista».

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición «Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista». Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición «La mirada de Tofiño», de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La galería expone, hasta el 29 de enero, la colección «Thalasso», del artista Javier Torices. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver «Tramares», la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición «La Colectiva 27», en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Ópera en el cine del Centro Niemeyer: «Tosca», de Giacomo Puccini

La sala cine del Centro Niemeyer acoge a partir de las 19.00 horas ópera:_«Tosca», de Giacomo Puccini. Desde The Royal Opera House en Londres. Cantada en italiano con subtítulos. Duración: 210 minutos aproximadamente (incluye dos descansos). Precio: 12 euros.

Representación de «Música para Hitler» en el Palacio Valdés.

A las 20.00 horas, en el teatro Palacio Valdés, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio, con Carlos Hipólito, Kiti Manver, Dani Muriel y Marta Velilla como protagonista de la función. Las entradas tienen un precio de 14, 20 y 24 euros.

Talleres de pumptrack en Villalegre

Vuelven los talleres de pumptrack de los fines de semana en la pista de Villalegre (calle Alonso de Ojeda) dentro de la programación de Espacio Joven de la Concejalía de Juventud. Con un total de 20 sesiones de dos horas, se llevarán a cabo los sábados de 11.00 a 13.00 horas, en dos bloques: del 10 de enero al 28 de marzo y del 11 de abril al 30 de mayo. No será necesaria inscripción previa, pero los grupos estarán limitados para favorecer una experiencia más cercana y dinámica. Dirigidos a jóvenes de entre 12 y 16 años, los talleres estarán guiados por una monitora que acompañará al grupo resolviendo dudas, orientando en la técnica y motivando a los adolescentes para que disfruten al máximo. La actividad es gratuita y de acceso libre, sin necesidad de experiencia previa. Solo se requiere acudir con bicicleta propia y casco, aunque se pondrán a disposición dos bicicletas para quienes no dispongan de una, evitando que nadie se quede sin participar.

Bosque comestible

Taller de prensado de plantas y realización de herbario de hojas. Actividad gratuita para público familiar. _De 12.00 a 14.00 horas en el Bosque Comestible, en la calle de José Cueto (detrás de la Escuela Oficial de Idiomas).

Patinaje en Versalles

Clases para aprender a patinar en línea. Para todos los públicos los sábados en el patio del colegio Versalles. A partir de los 3 años. Los menores de 14 deberán de ir acompañados. Obligatorio Casco y todas las protecciones. Actividad gratuita. A_partir de las 12.00 horas en el patio del colegio de Versalles, en la calle Reconquista.

Para adolescentes, «Hoy se sale»

El Local Social Abierto (calle José Cueto) acoge de 17.00 a 21.00 horas un programa de ocio y tiempo libre con actividades gratuitas para público infantil y adolescente de 12 a 16 años. Hoy «Juegos auditivos y mímica». Además del resto de actividades que haya en el local.

Exposición «El Víbora» en la Salade Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «Aviadores de la República» en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones

Una muestra audiovisual para conocer el origen de la Aviación de la República y la base de los aviadores de preguerra que se batieron en los cielos de Asturias. La exposición se podrá visitar hasta el 15 de febrero los martes y miércoles laborables de 18.00 a 21.00 horas y de jueves a domingo laborables de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de la fotógrafa Colita en el Centro Niemeyer

Se trata de una muestra única de la fotógrafa catalana, que repasa más de 40 años de su relación con el arte. Se podrá visitar hasta el 11 de enero en la Sala de Fotografía y su horario es de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada es de 5 euros.

«Mariscal dialoga con Miranda», ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero , Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 horas y de16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Gala benéfica de gimnasia rítmica en Mieres, para el Banco de Alimentos

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres alberga hoy, desde las 11.30 horas, la XII Gala benéfica de gimnasia rítmica de Mieres. La entrada serán 2 euros, más 1 kilo de comida, que se destinará al Banco de Alimentos de Asturias.

XX Gran Capítulo de los Amigos de los Nabos en Morcín

La Foz de Morcín celebra hoy, desde las 12.00 horas, su XX Gran Capítulo de los Amigos de los Nabos. Un encuentro en el que participarán 35 cofradías gastronómicas de España, Francia y Portugal. A mediodía será el pasacalles, y a continuación, habrá degustación de distintos alimentos tradicionales en la plaza José Manuel Valle. A las 12.45 se iniciará en la iglesia la ceremonia del gran capítulo. Finalmente habrá una comida de hermandad.

Teatro musical infantil «La magia de los cuentos» en El Entrego

El teatro municipal de El Entrego acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, la representación del espectáculo musical infantil «La magia de los cuentos», que lleva a escena la compañía Producciones Fénix. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición fotográfica «El arte de ser amigos» en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica «El arte de ser amigos», con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta finales de febrero en temporada baja. Abre los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Cine en Candás

El Teatro Prendes de Candás programa cine a las 17.30 horas, con la proyección de «El mago de Ciudad Esmeralda. El camino de baldosas amarillas».

Exposición «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Mucho arte contemporáneo que ver en Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de La Pola Siero acoge la exposición de las obras premiadas y finalistas en el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea «Casimiro Baragaña». Puede visitarse hasta el 31 de enero de 2026 de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. A esta 21.º edición, concurrieron 82 artistas procedentes de toda España. En la muestra pueden verse las obras premiadas y las seleccionadas como finalistas, que suman un total de 28 cuadros con estilos, influencias, técnicas y temáticas muy dispares.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Fiesta de San Julián y Santa Basilisa en Porrúa

La localidad llanisca de Porrúa celebra la festividad de San Julián y Santa Basilisa con un programa que arranca al mediodía y se prolonga hasta la madrugada. A las 12.00 horas tendrá lugar la salida del ramu y a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne, seguida de procesión. El ofrecimiento del ramu será a las 13.30 horas y, a las 14.00 horas, se anuncian bailes regionales y sesión vermú. Ya por la tarde, a las 20.00 horas habrá juegos infantiles, y a las 21.00 horas una espicha popular, seguida de bingo a las 21.30 horas. La noche continuará con gran verbena a partir de las 22.00 horas, amenizada por la orquesta «Waykas» y el DJ «Vas bailar»,; a la 1.00 se celebrará un concurso de baile. Como broche, al finalizar la verbena habrá chocolatada.

Feria del Stock en Arriondas

El comercio de Arriondas organiza la Feria del Stock en una carpa instalada en el parque de La Vera. Durante tres jornadas se pueden encontrar ofertas de distintos establecimientos, con propuestas de moda, calzado, belleza y electrodomésticos. El programa incluye también sorteos. La feria abre hoy de 11.00 a 21.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

Cangas celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.