Asturias impulsa un pacto por el medio rural con más de 120 iniciativas

Más de 120 medidas dirigidas al medio rural, con objetivos y un montante inversor en ayudas en torno a 500 millones. Así se resume el documento que pretende aprobar a finales de este mes la mesa del Pacto por el Medio Rural en Asturias, un órgano de trabajo que reúne a representantes de administraciones públicas, organizaciones agrarias, el sector agroalimentario y forestal, entidades locales y otros agentes sociales y económicos.

El consejero, Marcelino Marcos, calificó el encuentro de este viernes –el segundo tras la constitución de la mesa el pasado agosto– de "muy positivo" y fijó el 28 de enero para una nueva reunión en la que se presentará el documento definitivo. El objetivo es la modernización y la bioseguridad y asegurar el relevo generacional en las explotaciones ganaderas.

Las organizaciones COAG, ASAJA, UCA y USAGA –URA se ausentó, después de abandonar la mesa en agosto– han mostrado su apoyo a la iniciativa y presentarán propuestas a incluir en el documento final. En opinión de Marcos se trata de un "buen pacto" que profundiza en aspectos de interés para el medio rural.