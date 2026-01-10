Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias impulsa un pacto por el medio rural con más de 120 iniciativas

El Principado prevé aprobar el documento a finales de mes, una vez incorporadas las propuestas de los integrantes de la mesa

Al fondo, el consejero, Marcelino Marcos, en la reunión de la Mesa del Medio Rural, en Oviedo. | PRINCIPADO DE ASTURIAS

Mariola Riera

Oviedo

Más de 120 medidas dirigidas al medio rural, con objetivos y un montante inversor en ayudas en torno a 500 millones. Así se resume el documento que pretende aprobar a finales de este mes la mesa del Pacto por el Medio Rural en Asturias, un órgano de trabajo que reúne a representantes de administraciones públicas, organizaciones agrarias, el sector agroalimentario y forestal, entidades locales y otros agentes sociales y económicos.

El consejero, Marcelino Marcos, calificó el encuentro de este viernes –el segundo tras la constitución de la mesa el pasado agosto– de "muy positivo" y fijó el 28 de enero para una nueva reunión en la que se presentará el documento definitivo. El objetivo es la modernización y la bioseguridad y asegurar el relevo generacional en las explotaciones ganaderas.

Las organizaciones COAG, ASAJA, UCA y USAGA –URA se ausentó, después de abandonar la mesa en agosto– han mostrado su apoyo a la iniciativa y presentarán propuestas a incluir en el documento final. En opinión de Marcos se trata de un "buen pacto" que profundiza en aspectos de interés para el medio rural.

La financiación pactada por Sánchez deja a Asturias entre las menos beneficiadas y prima a Cataluña y el Mediterráneo

"No responde a las necesidades reales de Asturias", dice FADE sobre el modelo de financiación

Un rubicón para el Gobierno asturiano: el análisis de Vicente Montes del lío con la financiación autonómica

"Gipsy Chef", cocinar para ser uno mismo: "Asturias siempre va a estar ahí para acogerte de vuelta"

El grupo marítimo asturiano Ership tendrá peso en Amsterdam con la compra de un operador portuario

Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 10 de enero de 2026

Iniciativa pol Asturianu cierra güei la votación de la "Meyor noticia pal asturianu en 2025"

