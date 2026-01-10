Barbón visita al Papa y le traslada su preocupación por la situación en Venezuela: así ha sido una audiencia histórica

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha reunido esta mañana en la Ciudad del Vaticano (Roma) con el Papa León XIV, en un encuentro sin precedentes para la comunidad autónoma.

Se trata de la primera vez en la historia en la que un Papa recibe en audiencia personal, en el Palacio Apostólico, a un jefe de Gobierno del Principado de Asturias. La visita no figuraba en la agenda oficial de Barbón, ni tampoco su viaje a Roma, y ha sido el propio Principado el que ha informado del encuentro a través de un comunicado. De momento, no hay documento gráfico de la visita.

Durante la audiencia, el jefe del Ejecutivo asturiano, católico y practicante, trasladó al Pontífice la preocupación por la creciente tensión internacional y las amenazas a la paz, con especial referencia a la situación de Venezuela y a los conflictos de Ucrania y Gaza, según fuentes del Gobierno autonómico.

Barbón inició ayer su viaje a Roma acompañado por el cardenal luanquín Ángel Fernández Artime, hijo predilecto de Asturias y una de las figuras que sonaron en la prensa internacional durante el último cónclave, quien se encargó de gestionar la audiencia. Artime fue nombrado recientemente juez aplicado de la Corte de Casación del Vaticano por el Papa.

Desde el Principado se destaca que, aunque el contenido de los encuentros con el Papa siempre está sujeto a reserva y discreción, el presidente expresó su inquietud por el aumento de la crispación internacional, tanto en crisis bélicas como en la situación provocada por la intervención estadounidense en Venezuela, país que acoge una importante colonia asturiana.

La visita, además, se produce en un momento de alejamiento entre el Principado y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, muy distanciado del Gobierno regional y habitualmente crítico con Pedro Sánchez. Barbón, de hecho, no acudió a la misa en Covadonga por el día de Asturias.

Regalos con valor histórico

Durante la audiencia, Barbón hizo entrega al Papa de dos obras de gran relevancia para el patrimonio histórico asturiano, ambas editadas por el Principado. Se trata de una edición facsimilar de la Biblia de Danila, del siglo IX, y de un ejemplar de Glossae Cavenses. Exégesis bíblica en la Asturias del siglo IX, que ponen en valor algunos de los testimonios culturales más antiguos del antiguo Reino de Asturias.

La Biblia de Danila, considerada la biblia pandectas más antigua del ámbito ibérico, está atribuida a un scriptorium asturiano de la primera mitad del siglo IX y destaca por su excepcional decoración pictórica. Por su parte, Glossae Cavenses culmina más de dos décadas de investigación académica sobre las glosas marginales del códice, aportando nuevas claves para el estudio de la cultura altomedieval asturiana.

La audiencia papal no tiene precedentes en la historia autonómica asturiana. El vínculo institucional más cercano entre Asturias y el Vaticano se remonta a la visita de Juan Pablo II en agosto de 1989, cuando el Pontífice visitó Oviedo y Covadonga y presidió una multitudinaria misa en La Morgal, en Llanera. De forma curiosa, León XIV recorrió parte de la Ruta del Cares en 1982, cuando cursaba estudios de Derecho Canónico, aunque sin llegar a entrar en territorio asturiano.

El presidente del Principado enmarca este encuentro dentro de su agenda institucional. Su estancia en Roma se completará con diversas visitas y una reunión, el próximo lunes, con Isabel Celaá, embajadora de España ante la Santa Sede y ex ministra de Educación, antes de regresar a Asturias.