La borrasca "Goretti" se apaga en Asturias: esto es lo que pasará en las próximas horas
La Vega del Urriellu, con la temperatura más baja de la región: a casi 6 grados bajo cero
«Goretti» se apaga en Asturias. La borrasca profunda ha perdido intensidad y este domingo los termómetros se recuperarán notablemente después de haber empezado a subir en las últimas horas del sábado. Lo cierto es que tras un complicado viernes en la costa, con olas de más de 8 metros; en la montaña –con copiosas nevadas–; y en las carreteras y puertos –muchos con cadenas o cerrados–, el temporal ha bajado de intensidad y ya no hay alertas de riesgo activadas en el Principado.
Carreteras
Solo una carretera requiere cadenas en Asturias a última hora del sábado, la AS-213 entre Cangas del Narcea y el puerto de Leitariegos, y una está cerrada: la de Tuiza-Puerto de La Cubilla, en Lena. Los termómetros han superado los 14 grados, en Mieres, y la mínima ha estado en los Picos de Europa, con 5,8 bajo cero en la Vega del Urriellu. Allí también se ha localizado la racha más fuerte, de 82 kilómetros por hora, después de que el viernes se superaran con creces los 100 en Cabo Peñas.
Para este domingo la Agencia de Meteorología (Aemet) advierte de rachas muy fuertes de viento del sur y suroeste en zonas altas del tercio occidental. Y también reseña que las temperaturas máximas irán en ascenso localmente notable en zonas bajas del interior. Los cielos estarán nubosos y habrá lluvias débiles, sobre todo por la mañana.
