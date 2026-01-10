Ni costa ni ciudad: el pueblo de Asturias donde un chalet (con cocina de carbón) cuesta 83.000 euros
Tiene un amplio salón comedor, tres dormitorios y dos baños
Tranquilidad y naturaleza. Si valoras estos aspectos a la hora de buscar un sitio para vivir, Asturias cuenta con muchos pueblos y villas que son perfectas para alejadarse de las ciudades sin renunciar a las comodidades.
Las zonas de costa, como Llanes, Luanco o Cudillero, son puntos más tensionados donde encontrar una vivienda a buen precio resulta complicado. Ocurre lo mismo con ciudades como Oviedo, Gijón y Avilés.
En Bimenes, un concejo del centro-oriental de Asturias, hay varias casas en venta por poco más de 100.000 euros. Aunque Bimenes está incluido en la Comarca de la Sidra con Nava, Villaviciosa, Cabranes, Colunga y Sariego, el concejo de Bimenes tiene más que ver con la cuenca minera del Nalón. El declive de la minería mermó drásticamente su población: ha perdido en estas dos décadas del siglo XXI el 20 por ciento de sus habitantes.
Chalet con cocina de carbón
Cada vez quedan menos casas con cocina de carbón en Asturias. En Bimenes se vende un chalet de 90 metros cuadrados con cocina de carbón, salón comedor, tres habitaciones y dos baños. Precio: 83.000 euros. La casa se distribuye en una planta sobre rasante con amplios ventanales para una entrada generosa de luz natural.
El entorno
El entorno cuenta con las infraestructuras urbanas básicas (alumbrado público, suministro eléctrico, red de saneamiento, abastecimiento de agua potable y encintado de aceras), tal como aseguran desde el portal de compraventa Fotocasa.
Bimenes tiene servicios médicos básicos a través de su centro de salud local. Cuenta con centros educativos que abarcan educación infantil y primaria y tiendas locales que satisfacen las necesidades diarias de los habitantes. Entre sus ventajas destacan un entorno natural privilegiado y una comunidad unida.
