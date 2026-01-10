Críticas a la visita de Barbón al Papa: "Se preocupa más del folclore que del peaje del Huerna"
La diputada Covadonga Tomé afea al presidente asturiano su viaje a Roma
La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha mencionado este sábado que desde su fuerza politíca están "atónitas ante la noticia de la audiencia 'personal' de Adrián Barbón en el Vaticano".
"El presidente está más preocupado del folclore y los rituales que de mantener reuniones clave para el progreso de Asturies y su mejor futuro", señaló Tomé. En este sentido manifestó que "los viajes que tiene que hacer Barbón son a Madrid para, entre otros, quitar el ilegal peaje del Huerna o hacer que el modelo de financiación autonómica propuesto deje de penalizarnos".
"Estamos en un estado aconfesional"
"En un Estado aconfesional, y representando a un gobierno progresista y reformista, la visita es improductiva y completamente innecesaria", aseguró Tomé.
"Nos preguntamos, además, qué objetivo tiene, qué problemas de los muchos pendientes en Asturies espera el presidente de la Comunidad mejorar con esta recepción. Desde luego es preocupante el aumento de la hostiliad y la desigualdad a nivel global, pero eso se combate haciendo política útil para la gente, no con gestos más mediáticos que eficaces", concluyó la diputada.
