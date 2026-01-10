La financiación pactada por Sánchez deja a Asturias entre las menos beneficiadas y prima a Cataluña y el Mediterráneo / .

La reforma del modelo de financiación autonómica que la ministra María Jesús Montero ha puesto sobre la mesa focaliza las mayores inyecciones de dinero en el Mediterráneo y deja peor parado al Noroeste. Es consecuencia, en parte, del intento de equilibrar las diferencias que ya existían en la financiación por habitante ajustado de las comunidades autónomas, una ratio en la que territorios como Murcia, la Comunidad Valenciana o Andalucía quedaban postergadas, lo que motivaba el argumento de sentirse «infrafinanciadas», una descripción que desde el gobierno asturiano siempre se recibió con recelo.

La nueva propuesta supone, según detalló la Ministra, inyectar al sistema más de 21.000 millones de euros, bajo el lema de que «todas las comunidades ganan» porque ven incrementada su financiación. Pero cuando se analiza el detalle de las cifras queda claro que es el Mediterráneo el más beneficiado. Hay, en cierto sentido, una línea que parte en dos España y que determina, hacia el este, las regiones que aumentan más sus recursos, y hacia el oeste, las que menos.

Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía, Aragón y Madrid son, por ese orden, las comunidades autónomas que más dinero extra percibirían por habitante con el nuevo modelo. Esa ratio «favorecedora» coincide con los territorios que reclamaban una mayor financiación por habitante. La otra cara de la moneda está en el <noroeste, con comunidades como Asturias, Castilla y León o Galicia, que son las que registran un menor incremento por habitante en el nuevo reparto.

La clave del habitante ajustado. El nuevo modelo adelantado por la ministra María Jesús Montoro busca dos objetivos: por un lado, limar las diferencias territoriales en el reparto de fondos por habitante ajustado (una propuesta que «engorda» la cifra de habitantes reales en función de su necesidad de recursos públicos), y por el otro responde a las demandas de ciertas comunidades, principalmente Cataluña (y básicamente las planteadas allí por el sector independentista, clave para garantizar la estabilidad del Ejecutivo catalán y garantizar un respaldo presupuestario al gobierno en esa comunidad). El nuevo sistema de financiación redefine los parámetros que definen el concepto de «habitante ajustado», una fórmula para «pesar» la población considerando que aquellos colectivos que demandan más atención (como mayores o jóvenes en edad escolar) requieren de mayores servicios y, por tanto, de más financiación._Las cuentas del_Ministerio otorgan a Asturias un aumento de casi el 10% en su valoración de la población ajustada: es decir, «presupone» que Asturias cuenta con más población que la que realmente tiene, para así compensar los gastos.

Con todo, la distribución per cápita de la inyección económica de dinero no resulta ventajosa para Asturias, que se sitúa en el décimo puesto autonómico en el cómputo de la financiación extra respecto a la cifra de habitantes._Tomando como dato la última actualización del INE referida a finales de 2025, Asturias obtendría 243 euros por habitante más, frente a los más de 743 que se registran en Murcia o los 668 referidos a la Comunidad Valenciana.

El Principado de Asturias marca, después de Canarias, el inicio de la línea de la «segunda división» en el reparto de fondos por habitantes del nuevo modelo. Es la primera de las comunidades atlánticas en cuanto a la financiación por habitante, y tras ella vienen todas las comunidades de la mitad occidental de la península. La siguen Galicia,_Extremadura (con una inyección económica extra para no perder el llamado «status quo»), Castilla y León,_Cantabria (otra comunidad salvada por el ajuste de fondos estatales) o La Rioja.

Una de las claves está en reducir las disparidades que el actual sistema establecía en la financiación por habitante ajustado. En la actualidad, Cantabria recibe hasta 1.500 euros más por habitante ajustado que la comunidad más maltratada, que es Murcia. El nuevo modelo reduce hasta en un 50% las diferencias.

Andalucía y Cataluña. Hay dos piezas claves en el análisis: Andalucía y_Cataluña. La primera es la comunidad en la que concurrirá como candidata la actual Ministra y que será el territorio más beneficiado en cifras absolutas; la segunda, la apuesta de Sánchez para articular su supervivencia como Gobierno, buscando que el nuevo modelo de financiación sirva como acicate para que ERC respalde los presupuestos del socialista Salvador Illa en la Generalitat, y como carambola conseguir un apoyo en el_Congreso al proyecto de cuentas estatal.

Con el nuevo modelo, Murcia y Valencia, las dos comunidades peor tratadas con el sistema actual, reciben un incremento de financiación que equivale al 25% de lo percibido en 2023, último ejercicio liquidado. En el caso de Cataluña, el incremento supone un 19% más.

La ventaja de Cataluña por partida doble. La comunidad catalana, hacia la que parece dirigida esta reforma del modelo, tendrá dos ventajas añadidas: una es la posibilidad de que se acoja a recaudar el IVA generado por sus pymes; una opción del nuevo modelo que claramente tiene la mirada puesta en una comunidad que es la que mayor valor añadido registra por sus pequeña y medianas empresas. Además, Cataluña se beneficiará del nuevo fondo para desastres medioambientales, que distribuirá dos tercios de su total en las comunidades del Mediterráneo