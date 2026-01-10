El grupo marítimo asturiano Ership tendrá peso en Amsterdam con la compra de un operador portuario
El conglomerado de la familia gijonesa Alvargonzález adquiere el 100% de VCK, que gestiona dos terminales de 360.000 metros cuadrados
Ership Grupo, de la familia gijonesa Alvargonzález, en colaboración con la naviera alemana Aug. Bolten, ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del capital de VCK Port Logistics, uno de los operadores de referencia del puerto de Ámsterdam al gestionar más de 360.000 metros cuadrados de superficie destinada a usos logísticos. La operación se ha formalizado con los actuales accionistas de VCK Holding y se ha ejecutado a través de la filial neerlandesa de Ership Grupo, Maja Stuwadoorsgroep B.V.
Con esta transacción, se produce el relevo accionarial de una compañía holandesa con más de 100 años de historia. VCK Port Logistics está especializada en carga general ("break bulk"), papel, productos forestales, siderúrgicos y carga pesada, y opera desde hace más de un siglo en el puerto de Ámsterdam. La compañía gestiona dos terminales multimodales estratégicamente ubicadas, que suman una superficie total de 360.000 metros cuadrados –con 150.000 metros cuadrados de almacenes–, y cuentan con excelentes conexiones fluviales, ferroviarias y por carretera. Entre sus principales activos destacan tres instalaciones cubiertas, que permiten operar con altos niveles de eficiencia independientemente de las condiciones meteorológicas, aportando una elevada flexibilidad operativa y una respuesta ágil a las necesidades de los clientes.
Crecimiento "sostenible"
Fuentes de Ership destacaron que la compra de VCK Port Logistics responde a la estrategia del grupo de origen asturiano de "crecimiento sostenible" en los segmentos de carga general, productos forestales y siderúrgicos, reforzando su propuesta de valor en el ámbito de la logística portuaria. "La continuidad operativa está plenamente garantizada tanto para clientes como para empleados, y la gestión diaria seguirá en manos del actual equipo directivo de VCK Port Logistics", señalaron fuentes de Ership, que añadieron que la complementariedad entre las capacidades de Ership Grupo, Aug. Bolten y VCK Port Logistics permitirá fortalecer la cercanía con los clientes y ampliar el alcance de los servicios ofrecidos en el norte de Europa.
Tradición marítima
Ership Grupo es una empresa familiar de origen asturiano con más de 140 años de tradición marítima. El grupo está presidido por la gijonesa Mercedes Alvargonzález Figaredo tras el fallecimiento de sus hermanos Romualdo y Gonzalo. La adquisición de VCK Port Logistics supone un paso relevante en su posicionamiento internacional. La operación amplía su presencia en el norte de Europa e incorpora nuevas capacidades operativas que se suman a su actividad como operador portuario, armador y operador de buques, broker de fletamentos, consignatario, transitario y agente de aduanas.
Actualmente, Ership Grupo, formado por una docena de sociedades, cuenta con presencia activa en más de 40 puertos de Europa, América, África y Asia, y un equipo formado por más de 1.000 profesionales. "Ership Grupo afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de VCK Port Logistics en el puerto de Ámsterdam, consolidando su papel como socio estratégico en la logística portuaria internacional y reforzando su capacidad para ofrecer soluciones integrales y especializadas al mercado", señalaron desde la compañía.
