El histórico encuentro de Barbón con el Papa en el Vaticano: la Santina y una biblia muy especial de regalo, y "preocupación" por Venezuela

Adrián Barbón, presidente del Principado, se reunió este sábado en la Ciudad del Vaticano (Roma) con el Papa León XIV. Se trata de la primera vez en la historia en la que un Papa recibe en audiencia personal, en el Palacio Apostólico, a un jefe de Gobierno asturiano.

La visita no figuraba en la agenda oficial de Barbón, ni tampoco su viaje a Roma.

La cita se produce en el inicio de un año, 2026, en el que el Papa visitará España. Barbón, durante la audiencia, le hizo saber a León XIV las fortalezas de la región y su atractivo religioso. Está confirmado que el Papa vendrá a España, siendo el primer país europeo al que viajará, pero todavía no hay fecha y se desconocen las regiones que pisará, aunque se da por seguro que Madrid, Barcelona y Canarias formarán parte del viaje. Asturias, de momento, no está en la lista.

Durante la audiencia, el jefe del Ejecutivo asturiano, católico y practicante, trasladó al Pontífice su "inquietud por la creciente tensión internacional y las amenazas a la paz, con especial referencia a la situación de Venezuela y a los conflictos de Ucrania y Gaza", según fuentes del Gobierno autonómico.

Viaje a Roma

Barbón inició su viaje a Roma el viernes acompañado por el cardenal luanquín Ángel Fernández Artime, hijo predilecto de Asturias y una de las figuras que sonaron en la prensa internacional durante el último cónclave. Artime se encargó de gestionar la audiencia con el Pontífice y estuvo en la misma, de la que el Vaticano informó, catalogando a Barbón como "honorable".

Desde el Principado no dieron muchos más detalles sobre el contenido de la charla entre Barbón y el Papa, debido a que está sujeto a "reserva y discreción", pero sí se conoce que Barbón manifestó su "inquietud" en política internacional tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en Venezuela, un país que acoge una importante colonia asturiana. El Presidente acudió a la cita con una corbata que lucía la Cruz de la Victoria y le explicó al Papa que se trataba del símbolo de Asturias.

Los obsequios

Durante la audiencia, Barbón hizo entrega al Papa de dos obras de gran relevancia para el patrimonio histórico asturiano, ambas editadas por el Principado. Se trata de una edición facsimilar de la "Biblia de Danila", del siglo IX, y de un ejemplar de "Glossae Cavenses. Exégesis bíblica en la Asturias del siglo IX", que ponen en valor algunos de los testimonios culturales más antiguos del antiguo Reino de Asturias. Barbón también obsequió al Papa con una pequeña reproducción de la Santina (la Virgen de Covadonga).

La audiencia papal no tiene precedentes en la historia autonómica asturiana, aunque Barbón no es el primer presidente autonómico que recibe León XVI, que recientemente también estuvo en el Vaticano con Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña.

El vínculo institucional más cercano entre Asturias y el Vaticano se remonta a la visita de Juan Pablo II en agosto de 1989, cuando el Pontífice estuvo en Oviedo y Covadonga y presidió una multitudinaria misa en La Morgal (Llanera). León XIV, actual pontífice, recorrió parte de la Ruta del Cares en 1982, cuando cursaba estudios de Derecho Canónico, aunque sin llegar a entrar en territorio asturiano.

Barbón no fue el único asturiano que estuvo este sábado cerca del Papa. El matrimonio gijonés formado por Alejandro Vallaure y María Mori recibieron la bendición de León XIV en la jornada de agradecimiento a los voluntarios que el año pasado colaboraron con la organización del Jubileo.