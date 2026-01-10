Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin la Princesa de Asturias y sin parada en Gijón (que participó en su construcción): el buque "Elcano" inicia una nueva travesía con 73 guardiamarinas

La nave afronta su 98.º crucero de instrucción con la vista puesta en su centenario en 2027: sus primeras velas de respeto las hizo una casa gijonesa

La Princesa Leonor, a su llegada a Gijón, el pasado julio, en el buque. / JORGE PETEIRO / EUROPA PRESS

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

El buque escuela de la Armada «Juan Sebastián de Elcano» parte este sábado de Cádiz para emprender su 98.º crucero de instrucción. Lo hará sin la presencia de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, quien sí estuvo el año pasado lo que disparó la atención pública sobre la travesía de la nave, que en 2027 celebrará el centenario de la construcción. Fue botado el día 5 de marzo de 1927 y entregado a la Armada el 17 de agosto de 1928.

Tampoco tiene previsto «Elcano» atracar en este crucero en Gijón, donde sí lo hizo el pasado mes de julio, en la penúltima parada del crucero de formación antes de regresar a la Escuela Naval de Marín (Pontevedra), donde los guardiamarinas, entre ellos la princesa, recibieron los despachos y se licenciaron.

El buque, este sábado, en Cádiz, antes de partir. / Roman Rios

Y eso que Gijón ha tenido su cuota de protagonismo en la construcción de la embarcación, en los astilleros Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz. Según recogen las crónicas sobre su historia, la primeras velas de respeto –para navegar con vientos flojos o específicos– fueron realizadas por una firma gijonesa, Casa Victoriano Echarne.

Travesía

En este crucero atravesará dos veces el océano Atlántico con 152 días de mar y 50 de puerto, con escalas de 3 a 5 días. A bordo irán 73 guardiamarinas pertenecientes a la 428.ª promoción del Cuerpo General y 158.ª de Infantería de Marina. El comandante del buque escuela es José María de la Puente Mora-Figueroa, al frente de una dotación formada por 20 oficiales, 20 suboficiales, 130 militares de la escala de Marinería y Tropa, y dos maestros civiles. La primera parada será Santa Cruz de Tenerife, el 15 de enero.

"Elcano", en aguas frente a Gijón, el pasado julio. / Juan Plaza

Luego partirá hacia América para llegar a Puerto España (Trinidad y Tobago) el 16 de febrero. A lo que seguirán San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica), Curazao (isla del reino de los Países Bajos), además de Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York, en Estados Unidos, serán los otros puertos que visitará el buque escuela. Entonces emprenderá su regreso a España el 3 de julio

Tras cumplir el pasado año un «hito» de su historia, como fue llevar a bordo a la princesa Leonor –antes estuvieron embarcados el rey Felipe y Juan Carlos de Borbón– el velero bergantín se prepara para llegar en buena forma a la celebración en 2027 de su centenario. Y quién sabe si eso lo volverá a traer a algún puerto asturiano, Gijón o Avilés, donde también estuvo hace unos cuantos años. n

Queipo redobla su ataque a la financiación que propone Sánchez: "Es un ataque a Asturias y una sentencia de muerte"

Condenan a un banco a devolverle a una asturiana cerca de 4.000 euros que le estafaron haciéndose pasar por empleados de la entidad

Ni costa ni ciudad: el pueblo de Asturias donde un chalet (con cocina de carbón) cuesta 83.000 euros

Sin la Princesa de Asturias y sin parada en Gijón (que participó en su construcción): el buque "Elcano" inicia una nueva travesía con 73 guardiamarinas

Barbón visita al Papa y le traslada su preocupación por la situación en Venezuela: así ha sido una audiencia histórica

La financiación pactada por Sánchez deja a Asturias entre las menos beneficiadas y prima a Cataluña y el Mediterráneo: esta es la cantidad que toca por asturiano

Un rubicón para el Gobierno asturiano: el análisis de Vicente Montes sobre el lío con la financiación autonómica

El ovetense "Gipsy Chef" no cambia el pote por el ramen: "En Asturias tenemos de todo y no necesitamos nada más que cuidar lo que hay"
