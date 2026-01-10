Queipo redobla su ataque a la financiación que propone Sánchez: "Es un ataque a Asturias y una sentencia de muerte"

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, advirtió hoy de que la propuesta para el nuevo sistema de financiación autonómica, denominada por la dercha“acuerdo de la vergüenza entre Sánchez y Junqueras”, supone “un nuevo ataque a Asturias y la sentencia de muerte para nuestra tierra”.

Queipo, que asiste en Coruña a la 28ª Interparlamentaria del PP, destacó que la propuesta “va radicalmente en contra de todo lo que recogen los acuerdos firmados en Asturias y de los intereses de la comunidad”, y denunció que “Cataluña volverá a ser la gran beneficiada frente al resto”.

“Si Cataluña recibe más y paga menos, Asturias pierde”

“Que nadie se engañe: si la tarta aumenta es con recursos del Estado, y los recursos del Estado salen de nuestros impuestos. Si Cataluña recibe más y paga menos, supone que Cataluña reciba más de los impuestos de los asturianos y que los asturianos recibamos menos”, subrayó Queipo.

El presidente del PP criticó que la propuesta surge de una negociación bilateral, sin tener en cuenta al resto de comunidades autónomas; mantiene el principio de ordinalidad para Cataluña, que vuelve a salir beneficiada; atenta contra el principio de solidaridad interterritorial y no considera ni el coste real de los servicios ni las características propias de cada territorio.

“Pan para hoy y hambre para mañana”

Queipo señaló que el aumento de la transferencia del IRPF (del 50% al 55%) y del IVA (del 50% al 56,5%) “es pan para hoy y hambre para mañana”. “Asturias es una de las regiones más envejecidas, con menor PIB per cápita y con menos actividad del país. Este modelo beneficia a regiones dinámicas, pero no a Asturias. Necesitamos un sistema de financiación que tenga en cuenta nuestras características y nuestras necesidades”, afirmó.

Asimismo, denunció que las supuestas medidas para “acabar con el dumping fiscal” buscan en realidad limitar la libertad fiscal de las comunidades autónomas para bajar sus impuestos propios y cedidos.

“No solo nos imponen un sistema que no nos beneficia por ser una comunidad envejecida y poco dinámica, sino que además quieren privarnos de bajar impuestos, la mejor herramienta para crecer, atraer inversión, generar dinamismo y evitar que nuestros jóvenes se vayan. Llevamos años siendo la comunidad con la peor fiscalidad del país y ahora quieren que sigamos siéndolo”, recalcó.

Queipo acusó a Pedro Sánchez de “vender el Estado para mantenerse un poco más en el poder” y advirtió de que “los asturianos no podemos seguir pagando el alquiler de Sánchez en La Moncloa, un alquiler cada vez más caro mientras nosotros tenemos cada vez menos”.

Exigencia a Barbón y llamada al consenso

El líder del PP exigió al presidente del Principado, Adrián Barbón, que “vuelva al consenso del que salió” y defienda los acuerdos que él mismo firmó: el Acuerdo de la Mesa de Financiación del Principado y la Declaración de Santiago.

“La cesión de Sánchez y la propuesta de la ministra Montero atentan contra esos acuerdos y contra Asturias”, afirmó.

También reclamó que no se engañe a los asturianos: “La votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera no es vinculante y está perdida de antemano. El Gobierno tiene la mitad de los votos y solo necesita el apoyo de Cataluña. Este ataque a nuestra tierra solo se puede frenar en el Congreso de los Diputados”.

Álvaro Queipo concluyó asegurando que la postura del Partido Popular es clara: “Defenderemos a Asturias frente a Sánchez y pedimos al resto de partidos con representación en el Congreso que hagan lo mismo. Es un asunto de máxima gravedad que no admite medias tintas: o se está con Asturias o se está con Sánchez”.

Mesa de Vivienda

El presidente del PP realizó estas declaraciones en el marco de la Interparlamentaria que el Partido Popular celebra este fin de semana en Galicia. En el encuentro participó el diputado asturiano Luis Venta Cueli, que intervino en una de las mesas centradas en el acceso a la vivienda.

Venta alertó del agravamiento del problema de la vivienda en Asturias como consecuencia de las políticas intervencionistas del Gobierno regional “socialcomunista”. Frente a ello, señaló que el PP propone “más oferta, más facilidades de acceso, menos impuestos y menos burocracia”.

Recordó que hoy se cumple un año de la Declaración de Asturias, impulsada por Alberto Núñez Feijóo, y subrayó que la vivienda ya era entonces una prioridad y lo sigue siendo hoy. Según el CIS, el 38% de los españoles considera la vivienda su principal preocupación.

En Asturias, la situación es especialmente grave: cada año se crean 2.849 nuevos hogares, frente a solo 1.900 viviendas construidas, lo que genera un déficit estructural. Además, por cada vivienda disponible hay 33 demandantes, lo que dispara los precios tanto en alquiler como en compra.

Críticas a la Ley de Vivienda del Principado

El diputado popular denunció la falta de soluciones del Gobierno autonómico, que en cuatro años apenas ha promovido 100 viviendas públicas, y criticó unas políticas que atacan la propiedad privada y reducen la oferta.

Advirtió además de que el proyecto de Ley de Vivienda del Ejecutivo asturiano supone una expropiación encubierta, al impedir la venta de vivienda pública y facilitar la declaración generalizada de zonas tensionadas, lo que provoca retirada de viviendas del mercado y subida de precios.

Frente a este modelo, anunció que Álvaro Queipo presentará una Proposición de Ley basada en más oferta de vivienda, menos burocracia, menos impuestos y mayores facilidades de acceso, como respuesta realista a una necesidad urgente de los asturianos.