"No responde a las necesidades reales de Asturias", dice FADE sobre el modelo de financiación

Si entre los partidos políticos la propuesta del Gobierno central no convence, entre los empresarios y sindicatos el análisis no varía demasiado. A pesar de la inversión extra que Asturias recibiría con este nuevo modelo de financiación, 248 millones, unos y otros ven grandes lagunas en el planteamiento de la ministra María Jesús Montero y advierten que, más que beneficios, lo que puede producir a futuro son más quebraderos de cabeza para las comunidades.

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) fue tajante en su valoración. Considera la propuesta del Gobierno central "decepcionante" y asegura "no responde a las necesidades reales de Asturias ni al principio de igualdad entre territorios". "No se puede construir un sistema justo a base de concesiones puntuales y acuerdos bilaterales que generan agravios y rompen la cohesión territorial. Eso no es reformar el modelo, es parchearlo", afirma su presidenta, María Calvo.

Los empresarios recuerdan que Asturias tiene "costes estructurales evidentes (envejecimiento, dispersión, peso de la industria y transición energética) que el Gobierno vuelve a ignorar" a la hora de establecer las bases para el reparto de la financiación. Y esa falta de reconocimiento "tiene consecuencias directas sobre la competitividad de nuestras empresas y la calidad de los servicios públicos".

Advierten, además, que un modelo de financiación "mal planteado" acaba traduciéndose en "más presión fiscal, menos inversión y menos capacidad para atraer y retener actividad económica".

A su juicio, el Gobierno "debe abandonar los planteamientos oportunistas y abrir de una vez un debate serio, multilateral y técnico, pensando en el interés general y no en equilibrios políticos a corto plazo". "Asturias no puede permitirse seguir perdiendo posiciones. Necesitamos un sistema de financiación que nos permita competir en igualdad de condiciones, no uno que consolide desequilibrios", concluye Calvo.

Entre los sindicatos, diferentes posturas. Mientras en UGT prefieren mantenerse cautelosos a la hora de valorar el modelo presentado por María Jesús Montero, en CC OO lo rechazan contundentemente.

El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, asegura que el hecho de que Asturias pueda disponer de más recursos económicos –en concreto recibiría 248 millones extra–, es "positivo" para la región. No obstante, "necesitamos leer la letra pequeña para saber si estamos ante un nuevo de financiación autonómica que responde a criterios solidarios o simplemente se trata de dar más dinero a todos mediante un reparto económico discrecional que responda a los intereses individuales de cada uno".

"La reforma del sistema de financiación no puede beneficiar a unas autonomías en detrimento de otras, sino que debería servir para aumentar recursos y corregir desequilibrios", advierten en CC OO. Su responsable de Política Institucional, Ana María Rodríguez, recuerda que el sindicato lleva años reclamando un nuevo modelo de financiación autonómica, pero esta debe ser "multilateral".

"La mejora del sistema debe ir acompañada, necesariamente, de un ejercicio de corresponsabilidad fiscal por parte de las autonomías, acabando con las actuaciones de competencia fiscal a la baja entre territorios que se vienen planteando en los últimos años", insiste.