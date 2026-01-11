Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 11 de enero de 2026

Oviedo

Exposición fotográfica

El centro social de «Villa Magdalena», situado en el número 2 de la avenida de Galicia, acoge hasta el día 21 de enero la exposición fotográfica «Emovere», compuesta por imágenes tomadas por Encarnación González y Flora Regina. Entrada libre.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar «In Arcadia», el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero «Desde el gran teatro de sombras». Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

El Coro Joven de Gijón celebra a las 19.30 horas su décimo aniversario con el concierto «¡Van Diez!» juntando a diversos músicos que han pasado por la agrupación, en colaboración con otros músicos y bajo la dirección de Rebeca Velasco.

La Laboral

A las 12.00 horas, en el teatro de la Laboral se llevará a cabo el «Festival NKDS» de baile urbano. A las 12.30 horas, en el Patioh!, será la presentación y firma de libros de «Recetas para conquistar corazones», de Fernando Viñuela y Ramón Cangas.

Jardín Botánico Atlántico

A las 10.30 horas se organiza el programa «Las aves del Botánico» para conocer y aprender a identificar las más de 90 especies de aves que viven y anidan en este espacio. Para visitas generales el horario es de martes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas.

Antiguo Instituto

A las 12.30 horas se inaugura la exposición «Lo que el color cuenta» de Arantxa Villalba que estará disponible hasta el 24 de enero. Además, hasta el 29 de enero se podrá visitar «Asturies de l’A a la Z», de Eva Rami. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas. Además, hasta el 25 de enero estará la exposición «Melquiades Álvarez. El Centro Reformista».

Agrupación Artística Gijonesa

En la sede de la calle Severo Ochoa número 20, bajo, a las 19.00 horas, concierto de José Luis Acebal.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición «Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista». Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición «La mirada de Tofiño», de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La galería expone, hasta el 29 de enero, la colección «Thalasso», del artista Javier Torices. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver «Tramares», la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición «La Colectiva 27», en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Recital de clarinete y piano en el Centro Niemeyer de Avilés

El Centro Niemeyer acoge, a partir de las 12.00 horas, un recital de piano y clarinete llamado «Los sonidos de Sorolla». El concierto correrá a cargo de Antonio Cánovas, clarinetista, y Elena Miguélez, pianista. Además, a partir de las 20.00 horas se proyectará la obra «La voz de Hind», donde se narra la historia de los voluntarios de la asociación Media Luna Roja, que reciben una llamada de una niña de 6 años que está atrapada en un coche bajo el fuego en Gaza.

Bosque comestible

Taller de prensado de plantas y realización de herbario de hojas. Actividad gratuita para un público familiar. De 12.00-14.00 horas en el Bosque comestible, en la calle de José Cueto (tras la Escuela Oficial de Idiomas).

Patinaje en Versalles

Clases para aprender a patinar en línea. Para todos los públicos los sábados en el patio del colegio Versalles. A partir de los 3 años. Los menores de 14 deberán de ir acompañados. Obligatorio Casco y todas las protecciones. Actividad gratuita. A_partir de las 12.00 horas en el patio del colegio de Versalles, en la calle Reconquista.

Para adolescentes, «Hoy se sale»

El Local Social Abierto (calle José Cueto) acoge de 17.00 a 21.00 horas un programa de ocio y tiempo libre con actividades gratuitas para público infantil y adolescente de 12 a 16 años. Hoy «Juegos auditivos y mímica». Además del resto de actividades que haya en el local.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «Aviadores de la República» en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones

Una muestra audiovisual para conocer el origen de la Aviación de la República y la base de los aviadores de preguerra que se batieron en los cielos de Asturias. La exposición se podrá visitar hasta el 15 de febrero los martes y miércoles laborables de 18.00 a 21.00 horas y de jueves a domingo laborables de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de la fotógrafa Colita en el Centro Niemeyer

Se trata de una muestra única de la fotógrafa catalana, que repasa más de 40 años de su relación con el arte. Se podrá visitar hasta el 11 de enero en la Sala de Fotografía y su horario es de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada es de 5 euros.

«Mariscal dialoga con Miranda», ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta hoy, 11 de enero, el artista valenciano Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Teatro musical infantil «La magia de los cuentos» en Pola de Lena

El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge esta tarde, desde las 18.00 horas, la representación del espectáculo musical infantil «La magia de los cuentos», que lleva a escena la compañía Producciones Fénix. La entrada es libre hasta completar aforo.

Gala benéfica de gimnasia rítmica en Mieres, para el banco de alimentos

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres alberga hoy domingo, desde las 11.30 horas, XII Gala Benéfica de la Gimnasia Rítmica de Mieres. La entrada serán 2 euros, más 1 kilo de comida, que se destinará al Banco de Alimentos de Asturias.

Convocatoria del «Premio a la vida» en Langreo

Permanece abierta, hasta el próximo 16 de enero, la convocatoria para presentar candidaturas al «Premio a la vida» de Langreo, un galardón que quiere destacar el trabajo en defensa de los derechos humanos. Las candidaturas, que deberán presentarse con una propuesta razonada y documentada, podrán registrarse de manera presencial en el Servicio de Información y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Langreo o a través del registro electrónico disponible en la web municipal.

Exposición fotográfica «El arte de ser amigos» en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica «El arte de ser amigos», con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se halla hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Doble sesión en Candás: «El mago de la Ciudad Esmeralda» y «Nuremberg»

El Teatro Prendes de Candás (Carreño) ofrece a las 17.30 horas la película «El mago de la Ciudad Esmeralda», dirigida por Igor Voloshin (Rusia, 2025), en sesión infantil. La historia la protagoniza Ellie, una niña de 8 años, y su perro «Totó» , que llegan al mundo de Oz tras un tornado conjurado por la bruja Gingema. Allí se unen al Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde para emprender el camino hacia Ciudad Esmeralda en busca del mago Goodwin. Y a las19.30 horas, peliculón: «Nuremberg», de James Vanderbilt (Estados Unidos, 2025), que sitúa al espectador en los entresijos de los juicios celebrados hace 80 años a iniciativa de los Aliados tras la derrota del régimen nazi.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Muestra cerámica de Javier F. Granda en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge la exposición «Post Tenebras Lux» («Luz después de la oscuridad»), una muestra de obra cerámica de Javier F. Granda. Puede visitarse hasta el 15 de enero. La Casa de Cultura de Grado tiene un horario habitual de lunes a viernes de 10.00 a 20.45 horas y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas; cerrada los festivos.

Exposición «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Museo de la Sidra, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Feria del Stock en Arriondas

El Comercio de Arriondas organiza la Feria del Stock en una carpa instalada en el parque de La Vera. Durante tres jornadas se podrán encontrar ofertas de distintos establecimientos, con propuestas de moda, calzado, belleza y electrodomésticos. El programa incluye también sorteos. La feria abre hoy de 11.00 a 15.00 horas.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Misa cantada y concierto en Presno (Castropol) con la coral «Entre Ríos»

La iglesia parroquial de Presno (Castropol) acoge, desde las 17.00 horas, una misa cantada y concierto con la coral «Entre Ríos» y las acordeonistas Isabel y Carla. La cita comenzará con la misa cantada a cargo del coro y, tras la celebración, continuará con un concierto en el que participarán la coral y las jóvenes acordeonistas. Entrada gratuita, hasta completar el aforo.

Doble sesión de cine en Navia: «Bob Esponja: una aventura pirata» y «La asistenta»

El cine Fantasio de Navia incorpora a su cartelera infantil la película «Bob Esponja: una aventura pirata», con proyección a las 17.30 horas. Además, en el cine naviego echarán «La asistenta», adaptación del primer capítulo de la trilogía de Freida McFadden. La historia sigue a Millie Callowey, interpretada por Sydney Sweeney, una joven con un pasado oscuro que entra a trabajar como asistenta en la casa de los Winchester. La sesión dominical es a las 20.00 horas; y mañana, lunes, a las 20.30 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro»

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El programa de actividades comprende, además, la exposición «113+», con fotografías de Evelin Ruiz Crego y hasta el 28 de febrero. Partiendo de las 113 nacionalidades que se identificaron en el padrón de Lugo de 2019, Evelin Ruiz realiza una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.