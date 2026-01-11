La Audiencia Nacional juzga a la "bibliotecaria" española del ISIS, detenida en 2023 en Asturias y que huyó a Noruega tras quedar en libertad provisional

La Audiencia Nacional (AN) juzgará este martes a una mujer de nacionalidad española que gestionaba desde Oslo (Noruega) diferentes cuentas de redes sociales donde compartía contenido propagandístico del Estado Islámico (DAESH) y que quebrantó la prohibición de salir del territorio nacional impuesta por un juez en 2023 al regresar al país nórdico. En agosto de ese año, la mujer fue detenida en el Aeropuerto de Asturias, mientras realizaba una pequeña escala para visitar a su familia, residente en la región.

La acusada se enfrenta a una pena de 11 años de prisión y una multa de 2.700 euros por los delitos de adoctrinamiento terrorista, de enaltecimiento del terrorismo y de quebrantamiento de medida cautelar, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

El Ministerio Público relata que M. R. obtuvo en 2007 la residencia permanente en Noruega y vivía en la capital desde entonces. Estando allí, se convirtió al islam y "se adhirió a los postulados más extremos que justifican el uso de la violencia como defensa de su religión".

En los años 2022 y 2023, la acusada realizó sendos juramentos de lealtad ante dos líderes del DAESH. Del segundo, publicó un vídeo en "Telegram", según el escrito de acusación.

A finales de agosto de 2023, la mujer planificó viajar a Túnez el 5 de septiembre de ese mismo año "con la intención de encontrarse con quien al parecer mantenía una relación sentimental" y que ya había sido detenido en el país africano en 2016 por delitos de terrorismo, detalla la fiscal.

La acusada "manifestó su complacencia al deseo de esta persona de morir juntos y ser martirizados por el amor de Dios", según el escrito. Sin embargo, fue interceptada por las fuerzas de seguridad en agosto de 2023, en el aeropuerto de Asturias, mientras hacía una escala de unos días para visitar a sus familiares, antes de dirigirse a Túnez.

De este modo, fue puesta a disposición judicial, en la que la Audiencia Nacional acordó su libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del territorio nacional.

"La acusada, contraviniendo las medidas cautelares impuestas judicialmente, el 24 de noviembre de 2023 fue detectada en territorio noruego", según Fiscalía.

Pese a los reiterados requerimientos efectuados judicialmente, "la acusada permaneció en territorio extranjero, siendo necesaria la emisión de requisitoria internacional", tal y como expresa la fiscal, provocando que el juez acordara su prisión provisional en enero de 2024.

La fiscal explica que la mujer, "actuando de forma consciente y voluntaria al servicio del aparato de propaganda del DAESH en el entorno virtual", se ha venido registrando "como administradora de múltiples perfiles en diferentes redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea".

"Desde esta estrategia multiplataforma basada en el uso combinado de las principales redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, ha accedido de forma habitual y con gran intensidad al material audiovisual editado por las productoras oficiales de la organización terrorista DAESH", añade el escrito.

Y, al mismo tiempo, el Ministerio Público incide en que M.R. "ha participado activamente en la difusión de tal contenido a terceros, compartiendo dicho material y ejerciendo labores de dinamización en diversos grupos de estos foros".

Además de sus cuentas en distintas redes sociales, las autoridades incautaron su teléfono móvil y clonaron su contenido. De este modo, hallaron un repositorio remoto en la nube, "accesible desde el terminal incautado", señala la fiscal, en el que había "una cantidad ingente de propaganda yihadista radical", en concreto, unos 4.000 archivos multimedia elaborados por el aparato propagandístico del ISIS, con un peso de 80 gigabytes.