"No estoy bautizado y ahora creo en Dios": el singular fenómeno de los retiros espirituales que está acercando a jóvenes asturianos a la religión / .

Lucas García, un joven sierense de 26 años, graduado en Magisterio, trabaja en la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD) y prepara unas oposiciones. No está bautizado ni se crió en el seno de una familia católica. "No pisé una iglesia hasta que empecé a crecer", dice.

Uno de los retiros espirituales de jóvenes. / .

Eso ocurrió hace bien poco, en febrero de 2024. García vio un vídeo en YouTube sobre la fe y la religión que cambió su forma de ver las cosas. Después conoció a un sacerdote y fue aproximándose poco a poco a la Iglesia. En marzo del año pasado dio un paso más. "Hice un Effetá (retiro espiritual para jóvenes). Me considero creyente, voy a misa todos los domingos", cuenta. En mayo tiene previsto bautizarse, hacer la comunión y la confirmación en la Catedral de Oviedo.

Julia Uría y Pilar Fanjul, coordinadoras de Effetá. / .

El caso de Lucas García no es único. Tampoco puede decirse que responda a un fenómeno masivo. Sin embargo, sí obedece —según apuntan varios sacerdotes y responsables de la Iglesia— a una tendencia reciente, un goteo de jóvenes (y también adultos) que se acercan al cristianismo por vías distintas a las habituales. El repunte del interés por la espiritualidad, en nuevos contextos y a través de nuevos canales, contrasta con un momento en que, paradójicamente, el número de los que se dicen católicos en Asturias arroja uno de los porcentajes más bajos del país (39%) y las prácticas religiosas (bautizos, comuniones también están en retroceso.

Manuel Alonso, en una reunión de las mujeres de Emáus. / .

Los nuevos creyentes no llegan, como el joven sierense, a través de la parroquia ni de la catequesis clásica. En los últimos años ganan peso las experiencias puntuales, más intensas y centradas en las vivencias personales, como los retiros espirituales.

"Se percibe un acercamiento de nuevas personas, jóvenes y no tan jóvenes. En la diócesis están surgiendo realidades que antes no existían", asegura Manuel Alonso, párroco de El Berrón y delegado episcopal de Catequesis en Asturias.

Alonso se refiere especialmente a dos tipos de actividades que han ganado popularidad en los últimos años en sectores católicos: Effetá y Emaús. Ambos son retiros espirituales, ajenos a órdenes religiosas y abiertos a personas sin experiencia previa con la religión.

Effetá está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. En Asturias se organizan dos retiros de fin de semana al año, todos ellos en la Casa de Espiritualidad de Latores (Oviedo). En 2025 participaron unos 300 chicos y chicas. Emaús, por su parte, está destinado a adultos, separados en hombres y mujeres, y se celebra en el Seminario Metropolitano de Oviedo.

Nada concreto de lo que ocurre dentro de estas jornadas se conoce, ya que el secretismo sobre lo que sucede forma parte de las normas. "Es un fin de semana en el que te encuentras con el Señor y luego cada persona decide si se queda o no", explica Pilar Fanjul, psicóloga clínica, ovetense de 26 años y una de las coordinadoras de Effetá en Asturias.

"No es un movimiento como tal, no pertenece al Opus ni a ninguna orden religiosa", concreta. En Effetá hay dos tipos de participantes: los caminantes, que acuden por primera vez, y los servidores, antiguos caminantes que, tras realizar el retiro —que solo puede hacerse una vez—, se implican en su organización y desarrollo.

¿A qué se debe todo este movimiento?

"Creo que hay mucha insatisfacción; la gente busca respuestas", apunta Fanjul. Manuel Alonso añade otra clave: "Las personas tienen las mismas preguntas de siempre sobre la existencia de Dios, pero ahora se encuentran con nuevas propuestas".

Alonso destaca también el catecumenado, el proceso de formación hacia el bautismo para adultos no bautizados.

"Este año tendremos 400 confirmaciones en la Catedral. Hay un auge enorme", señala.

Otro fenómeno es Hakuna, un movimiento juvenil católico de origen brasileño que busca vivir la fe de otra manera, con un fuerte componente musical y que también está presente en Asturias, en la iglesia del Corazón de María de Oviedo, en la plaza de América.

"Mis padres no son practicantes. Hice la comunión y me confirmé, pero en la adolescencia me alejé de la religión. Realicé el retiro porque unos amigos me lo propusieron y cambió mi forma de vivir la fe", explica Julia Uría, de 23 años, vecina de Laviana y estudiante de Ingeniería Electrónica.

Un fenómeno que va más allá de los jóvenes.

Pero este auge no solo se refleja entre los jóvenes. Francisco Elías, ovetense de 59 años, residente en Gijón, está bautizado, pero con "14 o 15 años dije que lo había visto todo y me dediqué a hacer lo que hacen los chavales: salir, beber, viajar…".

Su vida dio un giro hace tres años, cuando murió su padre por una afección cardiaca. "Notaba cierto vacío en mi vida y en mayo de 2023 tuve un reencuentro con la religión —acudí a Emaús— que me ha llevado, de nuevo, a ser un católico activo", explica.

Desde dentro de la Iglesia, el fenómeno se observa con cautela. José Ramón Castañón, "Pochi", párroco de Teatinos (Oviedo, lo ve así. "En las ciudades crecen estos movimientos (Hakuna o Effetá), muchas veces vinculados con la música. Hay una gran influencia de Rosalía. Yo percibo en mucha gente una necesidad emocional, de sentimiento, aunque luego no se nota en la asistencia a las parroquias. Lo considero un movimiento más estético que ético", concreta.

Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro (Gijón), también percibe un auge y lo explica con humor. "Como pasa con la Renfe, en Asturias todo llega tarde. Este ‘revival’ religioso se nota, pero va lento".

Un cambio silencioso, difícil de medir, pero que empieza a dejar huella en una Asturias con nuevas vías de entrada la religión.