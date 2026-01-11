Benito Berceruelo, el asturiano que preside Spain Investors Day: "Europa necesita empresas grandes de defensa"

Como cada año desde 2010, el periodista y empresario asturiano Benito Berceruelo (Oviedo, 1960) ejercerá la próxima semana –los días 14 y 15– de maestro de ceremonias del Spain Investors Day. Así se llama el foro de inversores internacionales, empresarios y dirigentes políticos que desde hace dieciséis años organiza en Madrid la consultora Estudio de Comunicación, cofundada por Berceruelo y el también periodista asturiano Lalo Azcona. En esta edición, la decimosexta, intervendrán 75 ponentes. Esta vez, además, habrá una mesa específica sobre las oportunidades del sector de la defensa, que maneja inversiones millonarias en Asturias.

¿Cómo ve las perspectivas económico-financieras para 2026?

Pues, a tenor de los últimos acontecimientos en Venezuela, yo creo que volvemos a iniciar otro año marcado por la incertidumbre. Cada día son más difíciles las predicciones de lo que puede pasar. No obstante, en 2025 la economía mundial ha sido bastante resistente a esos problemas del entorno geopolítico y la economía española también lo ha sido. El año pasado también fue un año muy delicado con las nuevas medidas arancelarias de Donald Trump y las guerras de Israel o Ucrania, y sin embargo la economía no se comportó mal. España creció especialmente, siendo líder de Europa en este aspecto. Pero, como decía, el 2026 vuelve a ser un año con gran incertidumbre, con Venezuela y otros posibles focos que puede abrir Trump, que es bastante impredecible.

Y en España, ¿qué incertidumbres particulares asoman?

Tenemos un año con elecciones en varias comunidades autónomas, y probablemente pudiera haber un adelanto de las elecciones generales, o por lo menos ya en la última fase del año un estado preelectoral. Será otro año incierto desde el punto de vista político y de entorno.

Entonces, ¿ve probable que Sánchez adelante las elecciones?

Bueno, quizá no haya un adelanto, pero sin duda sí que será un año muy caliente desde el punto de vista político, muy crispado y muy polarizado, y con la política muy presente en todas las cuestiones de la actualidad.

¿Y el panorama estrictamente económico?

Pues empezamos otro año sin Presupuestos Generales del Estado, que eso inevitablemente es un lastre para el desarrollo económico del país. Pese a ello, el año pasado las empresas cotizadas en Bolsa batieron récords de beneficios y de reparto de dividendos entre los accionistas. La Bolsa batió todos los récords de rentabilidad, por encima del 50%, y en todo el mundo sólo fue superada por la de Corea del Sur. Por lo tanto, presentamos un año bastante positivo y esperamos que los inversores que acuden al Spain Investors Day sepan valorar que España resiste bien todas esas incertidumbres y apuesten por continuar invirtiendo en nuestro país.

El valor estrella en la Bolsa está siendo Indra, aupada por las tensiones geopolíticas y las perspectivas de rearme europeo. Es una empresa con grandes planes de inversión en Asturias.

Precisamente, en esta edición tendremos una mesa de diálogo dedicada al sector de la defensa porque efectivamente es una de las actividades que despierta más interés por los inversores internacionales, no solamente a nivel de España sino a nivel europeo. En la mesa participarán la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Indra, Ángel Escribano, entre otros. Así que enfocaremos el tema de la defensa en el ámbito económico, destacando los factores positivos de España.

¿Qué opina de la estrategia que están llevando a cabo Indra y el Gobierno para convertir a la empresa en la gran tractora del sector?

Indra se ha revalorizado en Bolsa el ciento y pico por ciento, por lo que claramente los inversores están valorando de forma positiva la estrategia de que Indra se constituya en una empresa relevante en el sector de defensa, así como la estrategia de que España cuente con una compañía que juegue un papel en el entorno europeo. Hay muchos inversores que defienden que Europa tiene que tener no solamente campeones nacionales ,sino campeones europeos, ya que ese es uno de los grandes lastres que tiene la economía europea frente a la estadounidense o la china: no tenemos empresas de gran dimensión.

¿Es la industria militar una oportunidad para Asturias?

Gracias a las fábricas de armas de Trubia y Oviedo, así como otras industrias auxiliares, Asturias tiene un saber hacer en la industria de defensa desde hace muchísimos años, y por lo tanto la región debe seguir apostando por jugar un papel relevante en este sector. El hecho de que Indra haya apostado por Asturias y que también tengamos la planta de General Dynamics son cosas buenas para la economía asturiana.