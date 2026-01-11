Ni caminatas ni deportes invernales: el alto riesgo de estar en los Picos de Europa este fin de semana
El 112 advierte de peligro de aludes y desaconseja cualquier actividad de ocio en Asturias
Ni recorridos a pie y ni deportes invernales. La alerta por aludes sigue vigente en los Picos de Europa tras el paso de la borrasca "Goretti".
El 112 ha advertido este domingo de un riesgo notable de desprendimientos de nieve en los Picos de Europa, lo que hace que las actividades en alta montaña sean especialmente peligrosas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así las cosas, se recomienda evitar recorridos a pie por alta montaña y practicar deportes invernales como el esquí de travesía o la escalada en hielo, ya que el riesgo de accidentes es elevado.
Desprendimientos
La alerta afecta a zonas con acumulación de nieve reciente y pendientes pronunciadas, donde las condiciones podrían favorecer desprendimientos.
En Asturias, el fin de semana se despide con tranquilidad meteorológica después de dos días con el azote de "Goretti", que mantuvo alertas tanto en la costa como en la montaña por fuertes vientos (se superaron los 100 kilómetros por hora) y copiosas nevadas. Este domingo los termómetros se han recuperado algo y el viento ha amainado. Hay lluvias disperas por toda la región y solo una carretera permanece cerrada por inclemencias meteorológicas: la que va al puerto La Cubilla, en Lena.
