Las cifras de la nueva financiación de Sánchez lo dejan claro: Asturias pierde estatus y Cataluña escala puestos / .

El nuevo reparto de fondos vinculado a la reforma del sistema de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez haría que Asturias perdiese posiciones en el reparto de dinero por habitante, mientras que Cataluña ascendería en el escalafón. El ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, no ha aportado demasiadas cifras sobre cómo quedaría cada comunidad con el nuevo modelo que el Gobierno pone sobre la mesa, pero señala pistas para hacerse una idea general.

El planteamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez busca recortar las diferencias en la financiación por habitante ajustado, un cómputo en el que las regiones del Mediterráneo siempre se han sentido perjudicadas y que ha sido un motivo recurrente de reclamación. Precisamente ese reequilibrio lastra la posición de Asturias, según un cálculo basado en los ingresos a cuenta previstos para 2025 y el incremento que para cada territorio supondría la nueva financiación anunciada por María Jesús Montero.

Según el nuevo reparto, Asturias perdería estatus en el conjunto de las comunidades y pasaría de ser la sexta comunidad en financiación por habitante a ocupar el séptimo puesto. El modelo de María Jesús Montero altera "quirúrgicamente" la posición de cada comunidad: eleva la posición de las comunidades autónomas del Mediterráneo, peor tratadas con el anterior modelo de financiación, y posterga la posición de las regiones del noroeste peninsular.

Así la nueva asignación de fondos colocaría a Cataluña entre las cinco comunidades con más dinero por habitante, después de haber estado en 2025 en el octavo puesto.

Ese resultado final en el ranking es muy relevante para ERC, principal impulsor de las demandas catalanas en materia de financiación. El acuerdo firmado entre el PSC y ERC de cara a un nuevo modelo de financiación incidía en garantizar, en cierto modo, la "ordinalidad" para Cataluña. Es decir: que las comunidades que más dinero aportan fiscalmente al sistema por su recaudación sean las más beneficiadas en el reparto. El documento rubricado en su día entre ERC y el Partido Socialista de Cataluña coloca en el foco a Asturias. Basándose en los datos de 2021 (los últimos cerrados en el momento en que se selló el acuerdo), los nacionalistas catalanes señalaban que mientras Cataluña era la tercera contribuyente neta al modelo de financiación terminaba postergada al puesto 14 cuando se computaban los recursos recibidos por habitante en relación con los precios en cada territorio. El análisis realizado por el Gobierno catalán en 2024 señalaba directamente a Asturias, ya que esta comunidad era la que ocupaba el tercer puesto en el reparto final, justamente el que ansiaba Cataluña en relación con su capacidad contributiva.

Más allá del reajuste en el reparto de los fondos, la diferencia sustancial que supone el modelo de María Jesús Montero respecto a los precedentes está, según señalan expertos consultados, en el hecho de que prima la capacidad fiscal de los territorios sobre el cálculo de sus necesidades. Se trata de un cambio drástico en la posición históricamente defendida por el PSOE, que ha sostenido que lo importante es la garantía de que la calidad de los servicios públicos sea homogénea, con independencia de la renta de los ciudadanos.

En cambio, el modelo de María Jesús Montero termina por reconocer, según fuentes técnicas consultadas, que los territorios con mayor contribución fiscal (por ser más ricos en renta) sean los más beneficiados en el reparto.

Cautela hasta la cita del Consejo de Política Fiscal

El gobierno del Principado ha sido claro (sin hacerlo explícito) en su rechazo al modelo planteado por María Jesús Montero, pero el Ejecutivo del socialista Barbón esperará a que se celebra la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para adoptar una posición tajante. Con todo, es posible que tampoco de ahí salga la exigencia de un pronunciamiento diáfano si ya el rechazo de las comunidades del PP anticipa un veto al modelo en el Congreso de los Diputados.