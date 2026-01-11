Los escritores asturianos premian los ensayos de Guardado y Tuñón

Los XXIII Premios de la Crítica que convoca la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias (AEA) acaba de anunciar la nómina de galardonados, que incluyen a David Guardado y a Noel Tuñón en las categorías de ensayo en asturiano y castellano, respectivamente, a Laura López Tejerina en la categoría de literatura infantil, a Pedro Manuel Suárez-Martínez y Marta Mori en traducción y al cantautor Víctor Manuel en el apartado de premio de las Letras de Asturias.

Este último premio se concedió a propuesta de la presidenta de AEA, María Esther García López, y de su vicepresidente, Aurelio González Ovies. "Víctor Manuel", destacó García, "nos muestra cómo la poesía y la música pueden fundirse en un mismo lenguaje creativo. Un ejemplo de cómo se unen las letras y la música para contar la vida. Sus poemas cantados no dejan a nadie indiferente, porque tienen mucho de lo nuestro, porque da voz a quienes a veces no la tienen, porque canta a todos los colectivos sociales, a la familia, a la amistad, a la discapacidad; canta a la libertad, al amor y a la justicia social. Sus letras son pura ternura, poemas que narran historias que nos conmueven, que nos hacen pensar y reparar en lo que sucede a nuestro alrededor", declaró ayer.

En el caso de los premios en la modealidad de ensayo, el correspondiente a los trabajos de no-ficción correspondió a David Guardado por su estudio "Nunca vencida. Una Historia de la idea d’Asturies", volumen sobre la evolución del concepto de la identidad regional publicado por la editorial La fabriquina.

En la modalidad de ensayo en castellano el galardón que se le concede a Noel Tuñón Suárez corresponde al libro "De la Reforma a la Represión", editado por Trabe, en el que se analizan diversos aspectos del sistema educativo durante la II Républica, la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, en el ámbito rural de Cabrales y las Peñamelleras.

El reconocimiento al trabajo en literatura infanil en los XXIII Premios de la Crítica de AEA corresponde a Lucía López Tejerina por una obra escrita en asturiano, "Cerca’l cielu", ilustrada por María Díaz Perera y publicada también por Trabe.

Por último, en el caso de los trabajos premiados en traducción, la categoría reservada a obras clásicas, del latín al castellano, reconoció el trabajo de Pedro Manuel Suárez-Martínez, por la obra de Marciano Capela "Las nupcias de Filología y Mercurio", publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, y en el de traducción al asturiano a Marta Mori de Arriba por la traducción de la obra "Cacofonía", de Ken Bugul.