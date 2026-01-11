La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
La Oficina de Ferrocarriles y Carreteras de Reino Unido concedió a Virgin el uso de los depósitos de Eurostar
La familia asturiana Cosmen Menéndez-Castañedo mantiene su interés por operar servicios ferroviarios bajo el Canal de la Mancha a pesar de que ha sufrido su primer revés en este ambicioso empeño. La Oficina de Ferrocarriles y Carreteras (ORR) de Reino Unido decidió conceder a la compañía Virgin el acceso al depósito internacional de trenes de Temple Mills, instalación propiedad de Eurostar International Limited clave para poder operar en el Eurotúnel. Ni Evolyn –la sociedad que lidera la familia Cosmen Menéndez-Castañedo al margen de su posición como principal accionista del grupo de transporte Mobico, matriz de Alsa–, ni las sociedades Gemini y Trenitalia, que también optaban al uso del depósito, consiguieron el permiso.
La Oficina de Ferrocarriles y Carreteras considera que la propuesta de Virgin es la que tiene las mayores posibilidades de optimizar el uso de la capacidad del depósito internacional de trenes de Temple Mills. Además, destaca que el plan de Virgin brindará a los pasajeros importantes oportunidades adicionales de viajes directos en tren desde Londres a París, Bruselas y, posteriormente, Ámsterdam. Virgin planea transportar seis millones de pasajeros al año, invertir 700 millones de libras y crear 400 nuevos empleos en el Reino Unido.
Tras la decisión de la Oficina de Ferrocarriles y Carreteras, fuentes de Evolyn señalaron que, si bien este no fue el resultado previsto, "el proyecto continúa con la misma ambición y determinación". Precisaron que se mantiene el compromiso de establecer un nuevo operador internacional de alta velocidad entre el Reino Unido y la Europa continental y que, en este contexto, Evolyn ha acogido con satisfacción el anuncio del Departamento de Transporte británico (DfT) sobre la construcción de un nuevo depósito internacional de mantenimiento ferroviario cerca de Londres, cuya finalización está prevista para finales de 2029. "Esta alternativa abre nuevas oportunidades para avanzar hacia un mercado ferroviario internacional más abierto, competitivo y eficiente", señalaron fuentes de Evolyn, sociedad liderada por los Cosmen.
