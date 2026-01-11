Un hombre de 60 años sufre quemaduras al arder su casa en La Infiesta (Piloña): se quedó dormido con la estufa encendida
Pese a la llegada de Bomberos de Piloña, Cangas de Onís
Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias el Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Piloña, Cangas de Onís y Llanes, junto al jefe de zona oriental, extinguieron el incendio declarado en una vivienda ubicada en la localidad de La Infiesta, en Piloña. El fuego calcinó por completo la construcción.
La persona que vivía en la casa, D. S. H., de 60 años, resultó con quemaduras en mano, talón y rodilla. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado fue evacuado para más pruebas al Hospital del Oriente, en Arriondas. El hombre fue trasladado en la ambulancia de soporte vital básico de Infiesto. El hombre se habría quedado dormido con la estufa encendida.
Tras dar por controlado el incendio, a las 10.17 horas, los bomberos permanecieron en el lugar realizando tareas de enfriamiento y desescombro, revisando puntos calientes con la cámara de imágenes térmicas para evitar reproducciones y saneando las fachadas. Las dotaciones desplazadas desde Cangas de Onís y Llanes regresaron a sus respectivos parques. La intervención de los bomberos impidió que el fuego se propagase a un hórreo y otros dos inmuebles cercanos.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso las 7.35 horas. En la llamada indicaban que estaba quemando una vivienda unifamiliar y había otras construcciones cerca.
La Sala 112 del SEPA movilizó a Bomberos de Piloña, una dotación del parque de Cangas de Onís que, entre otros vehículos se desplazó con la autoescalera, y un efectivo del parque de Llanes con una autobomba nodriza.
Paralelamente se informó a la Guardia Civil y al SAMU que envió los medios ya citados.
Suscríbete para seguir leyendo
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo