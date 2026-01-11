Un hombre de 60 años sufre quemaduras al arder su casa en La Infiesta (Piloña): se quedó dormido con la estufa encendida

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias el Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Piloña, Cangas de Onís y Llanes, junto al jefe de zona oriental, extinguieron el incendio declarado en una vivienda ubicada en la localidad de La Infiesta, en Piloña. El fuego calcinó por completo la construcción.

La persona que vivía en la casa, D. S. H., de 60 años, resultó con quemaduras en mano, talón y rodilla. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado fue evacuado para más pruebas al Hospital del Oriente, en Arriondas. El hombre fue trasladado en la ambulancia de soporte vital básico de Infiesto. El hombre se habría quedado dormido con la estufa encendida.

Tareas de extinció del fuego. / SEPA

Tras dar por controlado el incendio, a las 10.17 horas, los bomberos permanecieron en el lugar realizando tareas de enfriamiento y desescombro, revisando puntos calientes con la cámara de imágenes térmicas para evitar reproducciones y saneando las fachadas. Las dotaciones desplazadas desde Cangas de Onís y Llanes regresaron a sus respectivos parques. La intervención de los bomberos impidió que el fuego se propagase a un hórreo y otros dos inmuebles cercanos.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso las 7.35 horas. En la llamada indicaban que estaba quemando una vivienda unifamiliar y había otras construcciones cerca.

Medios desplazados a La Infiesta. / SEPA

La Sala 112 del SEPA movilizó a Bomberos de Piloña, una dotación del parque de Cangas de Onís que, entre otros vehículos se desplazó con la autoescalera, y un efectivo del parque de Llanes con una autobomba nodriza.

Paralelamente se informó a la Guardia Civil y al SAMU que envió los medios ya citados.