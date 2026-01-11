Queipo, en La Coruña: "En España, como en Asturias, la única alternativa de futuro es el PP"

"Al igual que pasa en Asturias, somos la única alternativa de futuro para España", sostiene Álvaro Queipo, quien este fin de semana participó en La Coruña en las 28.ª Interparlamentaria del PP, el órgano que coordina la actuación de los grupos parlamentarios autonómicos entre sí y con los del Congreso de los Diputados y el Senado.

El Presidente del PP regional tiene claro que “los asturianos saben que en el PP no solamente estamos listos para gobernar, sino que además tenemos el proyecto claro y preparado, un proyecto puesto a disposición de ellos para cambiar la política de nuestra comunidad autónoma, al igual que los españoles saben que el proyecto del PP es el único que podrá liderar y hacer realidad el cambio que España necesita”.

Queipo, que tuvo ocasión de charlas con el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto desplazarse a Aragón el próximo fin de semana para participar en la reunión de los presidentes autonómicos del PP. El objetivo de Feijóo es elaborar una respuesta conjunta y contudente al modelo de financiación que Pedro Sánchez plantea tras su reunión días atrás con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Igualdad

“Han dilapidado la igualdad entre españoles”, sostiene el dirigente asturiano, quien ya el sábado se mostró muy crítico con la propuesta económica del Gobierno central socialista. “El separatismo exige y los españoles pagan”, reseñó, por su parte, el Presidente Nacional del PP este domingo en la clausura de la Interparlamentaria del partido.