Las imágenes de la audiencia con el Papa de Adrián Barbón, que aprovechará su visita a Roma para entrevistarse con la embajadora ante la Santa Sede

El presidente del Principado, Adrián Barbón aprovechará su estancia en Roma, donde ha sido recibido por el papa León XIV, para realizar diversas visitas y entrevistarse, este lunes, con Isabel Celaá, embajadora de España ante la Santa Sede y ex ministra de Educación, antes de emprender su regreso a Asturias.

Barbón se entrevistó este sábado en la Ciudad del Vaticano con León XIV. Es la primera ocasión en la que un Papa recibe en audiencia personal en el Palacio Apostólico al jefe del Gobierno de Asturias. Durante la reunión, el presidente trasladó a Su Santidad la preocupación por la creciente tensión internacional y las amenazas a la paz, con el telón de fondo de la situación de Venezuela y los conflictos de Ucrania o Gaza.

El cardenal Ángel Fernández Artime, el papa León XIV y el presidente del Principado. / Principado de Asturias

Barbón inició el viernes su viaje a Roma. Desde allí, acompañado por el cardenal luanquín Ángel Fernández Artime, hijo predilecto de Asturias, quien se ha encargado de gestionar la visita, se desplazó hasta la Ciudad del Vaticano, donde mantuvo la audiencia con León XIV.

Aunque el contenido de los encuentros con el Papa siempre está sujeto a reserva y discreción, Barbón le ha manifestado su inquietud por el aumento de la crispación internacional, expresada tanto en crisis bélicas (casos de Ucrania o Gaza) como en la situación provocada por la intervención estadounidense en Venezuela, país que acoge una importante colonia asturiana.

Un momento de la recepción papal. / Principado de Asturias

El presidente entregó dos obsequios a León XIV: una edición facsimilar de la conocida como Biblia de Danila (siglo IX) y un ejemplar de Glossae cavenses. Exégesis bíblica en la Asturias del siglo IX. Ambas obras fueron editadas por el Principado: la primera, en 2010, y la segunda, en 2023.

Barbón, católico practicante, enmarca la reunión dentro de su agenda de contactos institucionales como presidente del Principado.

Obsequios entregados

Las publicaciones entregadas por el presidente Adrián Barbón al papa León XIV contribuyen a la recuperación de un testimonio fundamental del patrimonio histórico asturiano y facilitan nuevas líneas de investigación sobre el panorama cultural del Reino de Asturias.

Por lo que se refiere a la edición facsimilar de la Biblia de Danila (siglo IX), editada por el Principado en 2010, se trata de una edición fotográfica a escala natural del códice Ms I de la biblioteca de la Abadía de la Santísima Trinidad de Cava dei Torreni (Italia), conocido como Biblia de Danila —por el nombre visigodo de su copista— o Biblia de Cava dei Tirreni, por el lugar donde se custodia actualmente.

Barbón entrega las Glosas al papa. / Pirncipado de Asturias

La Biblia de Danila constituye la más antigua biblia del género pandectas del ámbito ibérico, es decir, manuscritos que reúnen la Biblia completa en un solo códice.

Este excepcional ejemplar, dotado de una sobresaliente decoración pictórica, es atribuido por la mayoría de los paleógrafos a un scriptorium asturiano de la primera mitad del siglo IX. Fue trasladado a Roma a comienzos del siglo XII y, posteriormente, pasó a formar parte de los fondos de la Abadía de Cava dei Tirreni.

La datación y las circunstancias de su confección pudieron establecerse gracias al testamento de Alfonso II (812), que abarca un elenco de bienes donados por el monarca asturiano a la catedral de Oviedo con motivo de su elevación a sede episcopal en contraposición a Toledo. Entre ellos figura una librum biblitheca, es decir, un códice comprensivo de una Biblia completa, identificable con la Biblia de Danila, verosímilmente puesta a punto en el tiempo de la donación y pensando en ella.

El Papa Juan Pablo II, Nicanor Fernández (jefe de gabinete del Presidente) y Pedro de Silva. / LNE

Hace dos décadas, el Gobierno de Asturias impulsó esta edición facsimilar. El trabajo fotográfico se encargó a Luciano Pedicini, que lo ejecutó con la máxima calidad técnica. Los estudios científicos que acompañan la edición fueron realizados por Paolo Querubini, catedrático de Paleografía de la Universitá di Palermo y de la Scuola Vaticana de Paleografía Diplomática y Archivística; Alfonso García Leal, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Oviedo, y José Antonio Valdés, especialista en Filología Latina medieval asturiana.

En cuanto al ejemplar de Glossae Cavenses. Exégesis Bíblica en la Asturias del Siglo IX, fue editado por el Principado en 2023. Se trata de la transcripción completa y crítica de las glosas marginales que enriquecen el códice de la Biblia de Danila. La obra culmina más de dos décadas de investigación del profesor Paolo Querubini y recupera una pieza esencial del patrimonio histórico y cultural asturiano.

Barbón no es el único Presidente de Asturias que ha sido recibido por un papa. En 1988, con motivo de elevación a los altares de San Melchor de Quirós, junto a otros santos vietnamitas, el Presidente Pedro de Silva fue recibido por el papa Juan Pablo II.