Vuelven las comparecencias por el accidente minero de Cerredo: estos son los que pasarán en enero por la Junta (con una ministra incluida)

Vuelven las comparecencias a la Junta General del Principado dentro de la comisión de investigación abierta por el trágico accidente en la mina de Cerredo (Degaña) el pasado 31 de marzo y que costó la vida a cinco trabajadores de la explotación. La actividad, tras el parón navideño, se retoma con las declaraciones de miembros de la Brigada de Salvamento Minero.

Hasta el miércoles está previsto que pasen varios integrantes por la comisión, que preside la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. El jueves deberá comparecer el alcalde de Degaña, Óscar Ancares Vallín (PSOE), y el viernes el de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

Las comparecencias se prolongarán todo el mes, según el último calendario aprobado. En las mismas está prevista la de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Será el próximo 21 de enero y tendrá que responder a las preguntas de los diputados en calidad de expresidenta del Instituto de Transición Justa y ministra.

Rechazos

Aagesen no ha rechazado de momento acudir a la Junta, algo que sí han hecho la actual directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras García, y su antecesora, Laura Martín Murillo. Ambas han argumentado que «es criterio reiterado del Consejo de Estado que los Parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado».

Éstas dos habían sido convocadas para el próximo 20 de enero. Un día antes que la Ministra de Transición Ecológica. El mismo argumento que ellas podría emplear Aagesen para no comparecer en la comisión de Cerredo, aunque de momento no ha comunicado nada al respecto.

Veintena de comparecencias

En esta nueva ronda habrá más de una veintena de comparecencias. Para un día después de la ministra están llamados Enrique Fernández e Isaac Pola, ambos exconsejeros de Industria. Las exconsejeras Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz tendrán que comparecer el 23 de enero. Ambas estuvieron al frente de Transición Ecológica e Industria. Belarmina Díaz –en el cargo cuando el accidente, tras el que dimitió– fue además directora general de Minas.

También desfilarán por la Junta empresarios del sector. El martes 27 le tocara a Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, apoderado de la sociedad Combayl, mientras que el viernes 30 será el turno del conocido empresario minero Victorino Alonso.