Agenda: qué hace en Asturias hoy lunes 12 de enero de 2026

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo-Sotelo, 7) acoge a las 19.30 horas su particular homenaje a Jane Austen, un viaje literario a la Inglaterra del periodo Regencia, a través de la vida y obra de Jane Austen en su mundo, 250 años después de su nacimiento.En el tributo a la escritora que aún hoy arrasa entre jóvenes y mayores participarán, profesor de Francisco Borge, profesor de Estudios Ingleses en la Universidad de Oviedo; especialista en la obra de Austen; Penélope Neira, estudiante de 4º de ESO, fascinada por los libros de la autora inglesa; y Carmen Pérez Ríu, profesora e investigadora de la Universidad de Oviedo, doctora en Filología Inglesa, especializada en la representación de las mujeres en el cine y en la adaptación cinematográfica de obras literarias. Entrada libre.

Cine

Dentro de la XIV Muestra de Cine Social Y Derechos Humanos de Asturias (MUSOC), el Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de la película «Mosquitoes», una producción de 2025 de Italia, Suiza y Francia dirigida por Nicole Bertani y Valentina Bertina. Entrada libre.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Bebecuentos

La biblioteca La Granja, en el Campo San Francisco, acoge a las 12.00 horas una sesión del bebecuentos «Al paso, al trote..., al galope», de la compañía «Tras la puerta títeres». Aforo limitado, se precisa inscripción previa.

Exposición fotográfica

El centro social de «Villa Magdalena», situado en el número 2 de la avenida de Galicia, acoge hasta el día 21 de enero la exposición fotográfica «Emovere», compuesta por imágenes tomadas por Encarnación González y Flora Regina. Entrada libre.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición puede verse hasta el 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Gijón

Teatro Jovellanos

Inauguración de la 46ª Semana Internacional de Montaña de Gijón con la proyección a las 20.00 horas de «Desde el norte hacia el norte» de Aymar Navarro.

Antiguo Instituto

Hasta el 24 de enero se podrá visitar la exposición «Lo que el color cuenta» de Arantxa Villalba. Además, hasta el 29 de enero se podrá visitar «Asturies de l’A a la Z», de Eva Rami. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas. Además, hasta el 25 de enero estará la exposición «Melquiades Álvarez. El Centro Reformista».

Jardín Botánico Atlántico

Para visitas generales el horario es de martes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Edificio Cristasa

De 10.00 a 12.00 horas se celebra la jornada «Gijón CreActiva» para conectar, formar y activar el talento creativo de Gijón.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La galería expone, hasta el 29 de enero, la colección «Thalasso», del artista Javier Torices. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver «Tramares», la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición «La Colectiva 27», en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas y flores. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Jornadas de montaña, viajes y aventura en Avilés

Avilés vuelve un año más, y van cinco, a la cumbre del alpinismo. Cada lunes, desde hoy al 9 de febrero, se celebrarán las Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura, un ciclo que combinará exploración, deporte y conocimiento a través de los testimonios de destacados expertos y expertas en disciplinas como el espeleobuceo, la escalada, el alpinismo o el barranquismo. Las jornadas se celebrarán siempre a las 19.45 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés, con entrada libre hasta completar aforo. Hoy abre las Jornadas Xesús Manteca, que ofrecerá la charla «Pozo Azul. Project 2025». Manteca, uno de los pocos espeleobuceadores del mundo y colaborador del programa «Al filo de lo imposible». Abordará la exploración internacional del Pozo Azul, en Burgos, una de las cavidades subacuáticas más relevantes del planeta.

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga acoge estos días una exposición colectiva de Navidad. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo,Ángel Saracho, Víctor Orvíz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil morán, Truyés, Jorge Fernández Valdes, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo. Estará abierta hasta el 14 de enero de 2026.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición fotográfica «El arte de ser amigos» en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica «El arte de ser amigos», con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Convocatoria del «Premio a la vida» en Langreo

Permanece abierta, hasta el próximo 16 de enero, la convocatoria para presentar candidaturas al «Premio a la vida» de Langreo, un galardón que quiere destacar el trabajo en defensa de los derechos humanos. Las candidaturas, que deberán presentarse con una propuesta razonada y documentada, podrán registrarse de manera presencial en el Servicio de Información y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Langreo o a través del registro electrónico disponible en la web municipal.

Centro

Muestra cerámica de Javier F. Granda en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge la exposición «Post Tenebras Lux» («Luz después de la oscuridad»), una muestra de obra cerámica de Javier F. Granda. Puede visitarse hasta el 15 de enero. La Casa de Cultura de Grado tiene un horario habitual de lunes a viernes de 10.00 a 20.45 horas y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas; cerrada los festivos.

Pola de Siero muestra las obras del XXI Certamen «Casimiro Baragaña»

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero exhibe los cuadros premiados y finalistas del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea «Casimiro Baragaña». Pueden verse hasta el 31 de enero. Horario: de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y sábados, de 11.00 a 13.30 horas. En esta edición participaron 82 artistas y se exponen 28 obras, entre las galardonadas y las seleccionadas como finalistas, con técnicas y temáticas diversas.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.