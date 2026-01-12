Los antecedentes de la histórica audiencia de Leon XIV a Barbón: El papa Wojtyła saludó en Roma al Presidente De Silva y recibió a Vicente Álvarez Areces

Corría junio de 1988 y un nutrido grupo de asturianos acudió a la Ciudad del Vaticano para participar en la canonización de San Melchor de Quirós. Durante un acto en la Biblioteca Pablo VI, y bajo los auspicios del Arzobispo Gabino Díaz-Merchán, el papa Carol Wojtyła, Juan Pablo II, rompió el protocolo y se acercó a saludar al Presidente de Asturias, Pedro de Silva, un hecho del que fue testigo el entonces jefe de gabinete, Nicanor Fernández.

saluda al Presidente Álvarez Areces.

No fue una recepción oficial, pero sí fue un momento de gran calidez, que anticipó la cercanía que exhibiría el papa polaco un año después en su visita a Covadonga, con presencia del entonces Príncipe de Asturias. "Irradiaba una gran fuerza, por supuesto espiritual, pero también gestual, se notaba que había sido actor", evocó Fernández. En aquella ceremonia también estuvieron el lehendakari José Antonio Ardanza, y el ministro socialista Virgilio Zapatero. En la plaza de San Pedro se reunieron cientos de asturianos, con Díaz-Merchán a la cabeza, y cantaron el "Asturias, patria querida", en señal de júbilo.

El 22 de febrero de 2001, el papa Wojtyła también recibió al entonces Presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, en Roma, con motivo de la investidura como Cardenal del Arzobispo de Toledo, el llanerense Francisco Álvarez. Junto a Areces se contaban el Arzobispo Merchán y el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo. No faltaron el vicepresidente Mariano Rajoy y el presidente manchego, José Bono.