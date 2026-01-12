Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Barbón prosigue con su visita a Italia: se reúne con la exministra Celaá y acude a la tumba del Papa Francisco

El presidente del Principado regresará a Asturias en las próximas horas

Adrián Barbón e Isabel Celaá, esta mañana en El Vaticano

Adrián Barbón e Isabel Celaá, esta mañana en El Vaticano / Principado

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Adrián Barbón, presidente del Principado, prosigue con su visita a Italia, en la que se reunió en audiencia personal en la Ciudad del Vaticano (Roma) con el Papa León XIV. El jefe del Ejecutivo asturiano, tras esa entrevista con el Pontífice, que tuvo lugar el sábado, estuvo este lunes con Isabel Celaá, embajadora de España ante la Santa Sede y exministra de Educación. Barbón ya conocía previamente a Celaá de su etapa en el Gobierno central y la tiene en buena estima.

El presidente, a su vez, también visitó la tumba del Papa Francisco, en el Vaticano. Está previsto que hoy regrese a Asturias para continuar con su agenda en la región. Barbón, reconocido católico y practicante, enmarca el encuentro con León XIV dentro de sus encuentros institucionales. La cita no figuraba en la agenda oficial y a la misma acudió el cardenal asturiano Ángel Artime, que organizó la reunión. Se trata de un encuentro histórico, ya que nunca un jefe del Ejecutivo asturiano había sido recibido en audiencia personal por un Papa.

“Ha sido una visita emocionante y, con la respetuosa reserva que debo mantener, os aseguro que salí de la misma con un inmenso sentimiento de paz”, resaltó Barbón. En el encuentro, el presidente trasladó su preocupación por la situación internacional, poniendo el foco en Venezuela.

Barbón, delante de la tumba del Papa Francisco

Barbón, delante de la tumba del Papa Francisco / Principado

Un año clave en el que el Papa visitará España

La cita se produce al inicio de un año, 2026, en el que el Papa visitará España. Barbón, durante la audiencia, le hizo saber a León XIV las fortalezas de la región y su atractivo religioso. Está confirmado que el Papa vendrá a España, siendo el primer país europeo al que viajará, pero todavía no hay fecha y se desconocen las regiones que visitará, aunque se da por seguro que Madrid, Barcelona y Canarias formarán parte del viaje. Asturias, de momento, no está en la lista.

Noticias relacionadas y más

Durante la audiencia, Barbón hizo entrega al Papa de dos obras de gran relevancia para el patrimonio histórico asturiano, ambas editadas por el Principado. Se trata de una edición facsimilar de la Biblia de Danila, del siglo IX, y de un ejemplar de Glossae Cavenses. Exégesis bíblica en la Asturias del siglo IX, que ponen en valor algunos de los testimonios culturales más antiguos del antiguo Reino de Asturias. Barbón también obsequió al Papa con una pequeña reproducción de la Santina, la Virgen de Covadonga.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  2. Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
  3. La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
  4. La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
  5. Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
  6. Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
  7. EN DIRECTO | El temporal 'Francis' cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...
  8. Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado

Rotundo rechazo del Principado a la reforma de la financiación de Montero: no le gustan "ni las formas, ni la adhesión a un contrato que ya existe, ni aceptar un plato precocinado"

Rotundo rechazo del Principado a la reforma de la financiación de Montero: no le gustan "ni las formas, ni la adhesión a un contrato que ya existe, ni aceptar un plato precocinado"

Óscar Puente vuelve a apuntar a los trenes chinos: "Debemos estar muy atentos..."

Óscar Puente vuelve a apuntar a los trenes chinos: "Debemos estar muy atentos..."

Los tres sectores llamados a ser motores del crecimiento asturiano en 2026 (y el turismo es uno de ellos)

Los tres sectores llamados a ser motores del crecimiento asturiano en 2026 (y el turismo es uno de ellos)

Ciencia apoya con 3,6 millones los centros de I+D+i de grandes empresas para veinte proyectos de investigación

Ciencia apoya con 3,6 millones los centros de I+D+i de grandes empresas para veinte proyectos de investigación

Barbón prosigue con su visita a Italia: se reúne con la exministra Celaá y acude a la tumba del Papa Francisco

Barbón prosigue con su visita a Italia: se reúne con la exministra Celaá y acude a la tumba del Papa Francisco

Rescatan en plena noche a una pareja de 55 y 67 que se perdió en una ruta de montaña en Quirós

Rescatan en plena noche a una pareja de 55 y 67 que se perdió en una ruta de montaña en Quirós

Ni fabada, ni cachopo: el mejor plato para combatir el frío se sirve en Asturias y no es nada conocido en España

Ni fabada, ni cachopo: el mejor plato para combatir el frío se sirve en Asturias y no es nada conocido en España

Así es la joya del Prerrománico que Barbón regaló al Papa: la Biblia de Danila, la más antigua de España

Así es la joya del Prerrománico que Barbón regaló al Papa: la Biblia de Danila, la más antigua de España
Tracking Pixel Contents