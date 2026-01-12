Barbón prosigue con su visita a Italia: se reúne con la exministra Celaá y acude a la tumba del Papa Francisco

Adrián Barbón, presidente del Principado, prosigue con su visita a Italia, en la que se reunió en audiencia personal en la Ciudad del Vaticano (Roma) con el Papa León XIV. El jefe del Ejecutivo asturiano, tras esa entrevista con el Pontífice, que tuvo lugar el sábado, estuvo este lunes con Isabel Celaá, embajadora de España ante la Santa Sede y exministra de Educación. Barbón ya conocía previamente a Celaá de su etapa en el Gobierno central y la tiene en buena estima.

El presidente, a su vez, también visitó la tumba del Papa Francisco, en el Vaticano. Está previsto que hoy regrese a Asturias para continuar con su agenda en la región. Barbón, reconocido católico y practicante, enmarca el encuentro con León XIV dentro de sus encuentros institucionales. La cita no figuraba en la agenda oficial y a la misma acudió el cardenal asturiano Ángel Artime, que organizó la reunión. Se trata de un encuentro histórico, ya que nunca un jefe del Ejecutivo asturiano había sido recibido en audiencia personal por un Papa.

“Ha sido una visita emocionante y, con la respetuosa reserva que debo mantener, os aseguro que salí de la misma con un inmenso sentimiento de paz”, resaltó Barbón. En el encuentro, el presidente trasladó su preocupación por la situación internacional, poniendo el foco en Venezuela.

Barbón, delante de la tumba del Papa Francisco / Principado

Un año clave en el que el Papa visitará España

La cita se produce al inicio de un año, 2026, en el que el Papa visitará España. Barbón, durante la audiencia, le hizo saber a León XIV las fortalezas de la región y su atractivo religioso. Está confirmado que el Papa vendrá a España, siendo el primer país europeo al que viajará, pero todavía no hay fecha y se desconocen las regiones que visitará, aunque se da por seguro que Madrid, Barcelona y Canarias formarán parte del viaje. Asturias, de momento, no está en la lista.

Durante la audiencia, Barbón hizo entrega al Papa de dos obras de gran relevancia para el patrimonio histórico asturiano, ambas editadas por el Principado. Se trata de una edición facsimilar de la Biblia de Danila, del siglo IX, y de un ejemplar de Glossae Cavenses. Exégesis bíblica en la Asturias del siglo IX, que ponen en valor algunos de los testimonios culturales más antiguos del antiguo Reino de Asturias. Barbón también obsequió al Papa con una pequeña reproducción de la Santina, la Virgen de Covadonga.