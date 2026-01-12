Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Ciencia apoya con 3,6 millones los centros de I+D+i de grandes empresas para veinte proyectos de investigación

• Los programas movilizarán 7,5 millones en ámbitos como la inteligencia artificial, la movilidad, la energía, la digitalización y la sostenibilidad

• El Principado ha facilitado que estas instalaciones hayan pasado de dos a 16 en cinco años y ha contribuido a activar una inversión global de 53 millones

Centro de investigación de una empresa.

Centro de investigación de una empresa. / Gorodenkoff

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Arcelor, Alsa, Windar o TSK son algunas de las empresas beneficiadas por la concesión, por parte del Gobierno de Asturias, de 3.585.559 euros en ayudas para impulsar la actividad de los centros de I+D+i de grandes empresas.

Estos apoyos se enmarcan en la convocatoria gestionada por la Agencia Sekuens y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

A través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, el Principado respaldará veinte proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, impulsados por nueve compañías, que movilizarán más de 7,5 millones de inversión y fortalecerán la labor de estas instalaciones como agentes clave de innovación aplicada y transferencia tecnológica al tejido productivo.

Resultados transferibles a empresas

Los proyectos financiados se enmarcan en las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) y abordan ámbitos como la inteligencia artificial, la digitalización industrial, los nuevos materiales, la movilidad, la energía y la transición verde o la automatización avanzada, con enfoque en resultados transferibles a empresas y sectores productivos.

Las entidades beneficiarias y los proyectos en los que trabajarán son los siguientes:

Alsa Innovación y Proyectos de Movilidad. Un proyecto enfocado a la movilidad segura, a través de un sistema de telemetría inteligente que analiza en tiempo real datos de los vehículos para mejorar la seguridad y anticipar situaciones de riesgo en la conducción.

Arcelor Mittal Innovación, Investigación e Inversión. Impulsa seis programas de investigación aplicada a procesos y tecnologías industriales avanzadas. Entre otras acciones, desarrollará sensores para detectar emisiones de polvo en plantas siderúrgicas, tecnología que detecta partículas contaminantes en tiempo real, catatalizadores para generar hidrógeno limpio a partir de gases industriales, nuevas soluciones para obtener hidrógeno y CO₂ de alta pureza aprovechando los propios gases de la industria, tecnología para capturar CO₂, sistemas inteligentes para analizar microestructuras del acero, predicción acelerada de propiedades del acero con modelos físicos e inteligencia artificial, etcétera. 

• Gonvarri MS R&D. Dos proyectos orientados a infraestructuras sostenibles y a la industria 4.0 sobre paneles acústicos multifuncionales y automatización avanzada en plantas industriales.

• Idesa Technology & Research Centre. Dos actuaciones relacionadas con tecnologías del hidrógeno y nuevas soluciones industriales. Diseñará un nuevo tanque horizontal para almacenar hidrógeno y un nuevo tipo de depósito industrial (belly tank)

• Linter Technical Center. Vinculado a Samoa Industrial, impulsará un proyecto que une inteligencia artificial e industria, centrado en el desarrollo de un sistema capaz de optimizar cómo se gestionan y utilizan fluidos en procesos industriales, reduciendo consumos y costes.

• Nalón Innova. Tres proyectos sobre sostenibilidad y salud, centrados en la investigación para transformar residuos de la industria petroquímica en materiales sintéticos de alto valor que contribuirán a la economía circular y la reducción de desechos, así como a limpiar el biogás de forma más sostenible. Uno de ellos incluye una plataforma experimental basada en modelos humanos para el estudio del envejecimiento cutáneo.

• PMG Powertrain R&D Center. Un programa sobre nuevos materiales y su aplicación industrial que se centra en la fabricación de sistemas integrales de bombas gerorotor para automoción, fabricadas mediante pulvimetalurgia.

• TSK Sustainability Technologies Center. Desarrollará soluciones tecnológicas vinculadas a transición energética e industria sostenible. Concretamente, pondrá en marcha dos proyectos centrados en hidrógeno verde y digitalización.

• Windar Technology and Innovation. Dos proyectos sobre fabricación avanzada de grandes estructuras para energía eólica offshore e innovación en procesos productivos para estructuras XXL

Colaboración público-privada

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado que el resultado de esta convocatoria supone un nuevo hito en este programa de colaboración público-privada. “Los centros empresariales tienen gran capacidad de arrastre sobre el resto de agentes del sistema de ciencia y tecnología, movilizan mucha inversión privada y constituyen un punto de apoyo fundamental para la retención y atracción de talento”, ha precisado.

A su juicio, los proyectos que han obtenido financiación “reflejan la capacidad de las empresas para competir en sectores estratégicos como el hidrógeno, la movilidad segura, la biotecnología y la fabricación avanzada”. “Son iniciativas que generan conocimiento, empleo cualificado y nuevas oportunidades para Asturias”, ha asegurado.

Este programa, que comenzó en 2020, ha facilitado que el número de centros de I+D+i de grandes empresas haya pasado de dos a 16 desde 2020. En este periodo, el Principado ha financiado 97 proyectos, con una subvención acumulada de 22,1 millones, que ha contribuido a movilizar un total de 53 millones, para consolidar una red de centros que actúa como palanca para la competitividad y diversificación del tejido productivo regional.

La resolución de esta convocatoria puede consultarse en el siguiente enlace del Boletín Oficial del Principado (Bopa): https://goo.su/zpCXJIo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  2. Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
  3. La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
  4. La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
  5. Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
  6. Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
  7. EN DIRECTO | El temporal 'Francis' cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...
  8. Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado

Rotundo rechazo del Principado a la reforma de la financiación de Montero: no le gustan "ni las formas, ni la adhesión a un contrato que ya existe, ni aceptar un plato precocinado"

Rotundo rechazo del Principado a la reforma de la financiación de Montero: no le gustan "ni las formas, ni la adhesión a un contrato que ya existe, ni aceptar un plato precocinado"

Óscar Puente vuelve a apuntar a los trenes chinos: "Debemos estar muy atentos..."

Óscar Puente vuelve a apuntar a los trenes chinos: "Debemos estar muy atentos..."

Los tres sectores llamados a ser motores del crecimiento asturiano en 2026 (y el turismo es uno de ellos)

Los tres sectores llamados a ser motores del crecimiento asturiano en 2026 (y el turismo es uno de ellos)

Ciencia apoya con 3,6 millones los centros de I+D+i de grandes empresas para veinte proyectos de investigación

Ciencia apoya con 3,6 millones los centros de I+D+i de grandes empresas para veinte proyectos de investigación

Barbón prosigue con su visita a Italia: se reúne con la exministra Celaá y acude a la tumba del Papa Francisco

Barbón prosigue con su visita a Italia: se reúne con la exministra Celaá y acude a la tumba del Papa Francisco

Rescatan en plena noche a una pareja de 55 y 67 que se perdió en una ruta de montaña en Quirós

Rescatan en plena noche a una pareja de 55 y 67 que se perdió en una ruta de montaña en Quirós

Ni fabada, ni cachopo: el mejor plato para combatir el frío se sirve en Asturias y no es nada conocido en España

Ni fabada, ni cachopo: el mejor plato para combatir el frío se sirve en Asturias y no es nada conocido en España

Así es la joya del Prerrománico que Barbón regaló al Papa: la Biblia de Danila, la más antigua de España

Así es la joya del Prerrománico que Barbón regaló al Papa: la Biblia de Danila, la más antigua de España
Tracking Pixel Contents