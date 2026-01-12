Ciencia apoya con 3,6 millones los centros de I+D+i de grandes empresas para veinte proyectos de investigación

Arcelor, Alsa, Windar o TSK son algunas de las empresas beneficiadas por la concesión, por parte del Gobierno de Asturias, de 3.585.559 euros en ayudas para impulsar la actividad de los centros de I+D+i de grandes empresas.

Estos apoyos se enmarcan en la convocatoria gestionada por la Agencia Sekuens y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

A través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, el Principado respaldará veinte proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, impulsados por nueve compañías, que movilizarán más de 7,5 millones de inversión y fortalecerán la labor de estas instalaciones como agentes clave de innovación aplicada y transferencia tecnológica al tejido productivo.

Resultados transferibles a empresas

Los proyectos financiados se enmarcan en las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) y abordan ámbitos como la inteligencia artificial, la digitalización industrial, los nuevos materiales, la movilidad, la energía y la transición verde o la automatización avanzada, con enfoque en resultados transferibles a empresas y sectores productivos.

Las entidades beneficiarias y los proyectos en los que trabajarán son los siguientes:

• Alsa Innovación y Proyectos de Movilidad. Un proyecto enfocado a la movilidad segura, a través de un sistema de telemetría inteligente que analiza en tiempo real datos de los vehículos para mejorar la seguridad y anticipar situaciones de riesgo en la conducción.

• Arcelor Mittal Innovación, Investigación e Inversión. Impulsa seis programas de investigación aplicada a procesos y tecnologías industriales avanzadas. Entre otras acciones, desarrollará sensores para detectar emisiones de polvo en plantas siderúrgicas, tecnología que detecta partículas contaminantes en tiempo real, catatalizadores para generar hidrógeno limpio a partir de gases industriales, nuevas soluciones para obtener hidrógeno y CO₂ de alta pureza aprovechando los propios gases de la industria, tecnología para capturar CO₂, sistemas inteligentes para analizar microestructuras del acero, predicción acelerada de propiedades del acero con modelos físicos e inteligencia artificial, etcétera.

• Gonvarri MS R&D. Dos proyectos orientados a infraestructuras sostenibles y a la industria 4.0 sobre paneles acústicos multifuncionales y automatización avanzada en plantas industriales.

• Idesa Technology & Research Centre. Dos actuaciones relacionadas con tecnologías del hidrógeno y nuevas soluciones industriales. Diseñará un nuevo tanque horizontal para almacenar hidrógeno y un nuevo tipo de depósito industrial (belly tank)

• Linter Technical Center. Vinculado a Samoa Industrial, impulsará un proyecto que une inteligencia artificial e industria, centrado en el desarrollo de un sistema capaz de optimizar cómo se gestionan y utilizan fluidos en procesos industriales, reduciendo consumos y costes.

• Nalón Innova. Tres proyectos sobre sostenibilidad y salud, centrados en la investigación para transformar residuos de la industria petroquímica en materiales sintéticos de alto valor que contribuirán a la economía circular y la reducción de desechos, así como a limpiar el biogás de forma más sostenible. Uno de ellos incluye una plataforma experimental basada en modelos humanos para el estudio del envejecimiento cutáneo.

• PMG Powertrain R&D Center. Un programa sobre nuevos materiales y su aplicación industrial que se centra en la fabricación de sistemas integrales de bombas gerorotor para automoción, fabricadas mediante pulvimetalurgia.

• TSK Sustainability Technologies Center. Desarrollará soluciones tecnológicas vinculadas a transición energética e industria sostenible. Concretamente, pondrá en marcha dos proyectos centrados en hidrógeno verde y digitalización.

• Windar Technology and Innovation. Dos proyectos sobre fabricación avanzada de grandes estructuras para energía eólica offshore e innovación en procesos productivos para estructuras XXL

Colaboración público-privada

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado que el resultado de esta convocatoria supone un nuevo hito en este programa de colaboración público-privada. “Los centros empresariales tienen gran capacidad de arrastre sobre el resto de agentes del sistema de ciencia y tecnología, movilizan mucha inversión privada y constituyen un punto de apoyo fundamental para la retención y atracción de talento”, ha precisado.

A su juicio, los proyectos que han obtenido financiación “reflejan la capacidad de las empresas para competir en sectores estratégicos como el hidrógeno, la movilidad segura, la biotecnología y la fabricación avanzada”. “Son iniciativas que generan conocimiento, empleo cualificado y nuevas oportunidades para Asturias”, ha asegurado.

Este programa, que comenzó en 2020, ha facilitado que el número de centros de I+D+i de grandes empresas haya pasado de dos a 16 desde 2020. En este periodo, el Principado ha financiado 97 proyectos, con una subvención acumulada de 22,1 millones, que ha contribuido a movilizar un total de 53 millones, para consolidar una red de centros que actúa como palanca para la competitividad y diversificación del tejido productivo regional.

La resolución de esta convocatoria puede consultarse en el siguiente enlace del Boletín Oficial del Principado (Bopa): https://goo.su/zpCXJIo