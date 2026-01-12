El lío del Gordo de Villamanín atisba la luz al final del túnel: quienes quieran cobrar la lotería, se deberán registrar en una plataforma
La Comisión de Fiestas del pueblo leonés ya tiene el dinero depositado en una cuenta para iniciar el reparto a quienes tengan papeletas y acepten una quita que permita que cobre todo el mundo tras haber vendido más participaciones de las que podían
Agencias
La Comisión de Fiestas de Villamanín (León), agraciada con 'el Gordo' de la Lotería de Navidad - del que vendió más participaciones que las respaldadas por los décimos premiados- ha depositado el dinero del premio en la cuenta bancaria de la asociación, lo que permitirá comenzar a organizar los pagos.
La Comisión de Fiestas de Villamanín levaba en sus participaciones el 79.432, agraciado el 22 de diciembre con el primer premio, pero vendió cincuenta papeletas que no estaban respaldadas por décimos. Hay numerosos agraciados y afectados por el problema, entre ellos muchos asturianos, dada la proximidad de la localidad y su fuerte vinculación con Asturias.
A finales de diciembre, los agraciados llegaron a un frágil acuerdo para que todos pudieran cobrar el premio, que contemplaba una quita del diez por ciento del premio de cada participación para poder hacer el reparto.
Según lo establecido entonces, cuando todos los agraciados hayan podido cobrar el premio, con esa reducción del 10 % -con el 22 de marzo como fecha límite- la comisión de fiestas, formada por once personas, pondrá a disposición del resto de ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.
Ese pacto no fue aceptado por todos los presentes por lo que ahora los agraciados deberán reflejar a través de una plataforma habilitada por la asociación si aceptan o no ese acuerdo.
"Hoy podemos dar una noticia importante que aporta tranquilidad. Ya está abierta la cuenta bancaria a nombre de la Asociación y se ha realizado el ingreso o depósito bancario de los décimos con todas las garantías y con la trazabilidad necesaria", ha escrito la comisión en sus redes sociales.
Una plataforma de registro obligatorio
Mientras tanto, continúa el trabajo para configurar la plataforma web de registro de premiados en la que, "necesariamente", habrán de inscribirse y firmar el correspondiente acuerdo que facilitará el cobro de sus papeletas.
"Los profesionales que se han ocupado de llevarla a cabo nos han confirmado que, si las pruebas de seguridad concluyen sin incidencias, la plataforma estará operativa en un plazo no superior a dos semanas", han insistido.
Han precisado que, en cuanto la web con la plataforma esté abierta, comenzará el registro de participaciones. El plazo de registro finalizará el día 22 de marzo de 2026 y más allá de esa fecha no será posible reclamar el pago, del mismo modo que ocurre con los premios de lotería ordinarios del Estado, han especificado. Han añadido que los profesionales que están desarrollando la plataforma se comprometen a fijar días presenciales en el pueblo y en León capital para ayudar a registrarse a quien no pueda o no sepa hacerlo por medios digitales.
Suscríbete para seguir leyendo
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- EN DIRECTO | El temporal 'Francis' cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...