Escuelinas sin comedor en Asturias: el problema afecta ya a diez concejos

Al menos una decena de colegios asturianos pertenecientes a la red autonómica de 0 a 3 años, las denominadas escuelinas, proyecto estrella del Principado, carecen de servicio de comedor para el alumnado, pese a que deberían contar con esta prestación.

La Consejería de Educación, dirigida por Eva Ledo, asegura que “está buscando una solución definitiva para las incidencias que se están registrando con el servicio de comedor escolar, debido a que algunas licitaciones para prestar el servicio van quedando desiertas”.

La problemática de los comedores, junto a otros asuntos pendientes en las escuelinas, fue abordada esta mañana por la consejera en la mesa de diálogo de 0 a 3 años, en la que están representadas las organizaciones sindicales.

El proyecto de las escuelinas ha atravesado altibajos en los últimos meses, con huelgas y protestas convocadas por los sindicatos, en un contexto marcado por la absorción por parte del Principado de escuelas que hasta ahora dependían de los ayuntamientos.

La Consejera Eva Ledo, de rojo, durante la reunión con los sindicatos / Principado

Los concejos afectados

El asunto de los comedores es ahora uno de los que más preocupa a los representantes sindicales. Según la información facilitada por los sindicatos, no hay servicio de comedor en las escuelinas de los siguientes concejos: Boal, Villayón, Trevías, Peñamellera Baja, Riosa, Grandas de Salime, Ponga, San Tirso de Abres, Illas y Santa Eulalia de Oscos.

Las escuelinas de Riosa e Illas contaban con comedor el curso pasado, pero este año no disponen del servicio, tras quedar desiertas las licitaciones. En otros casos, el comedor debería haberse estrenado en el presente curso escolar.

La explicación a la falta de comedor radica en que las licitaciones quedan vacías, debido a la escasa oferta de empresas interesadas en prestar el servicio, especialmente en concejos alejados de las principales áreas urbanas.

Lo que dice la Consejera y los sindicatos

“Son escuelas ubicadas en zonas rurales, con pocos niños y no siempre resultan atractivas para las empresas. No conseguimos adjudicarlos. Estamos buscando alternativas, como implantar una media jornada o llevar la comida desde el domicilio si es viable. Esto requeriría unas instrucciones. Articularemos una alternativa e insistiremos en una contratación”, indicó Eva Ledo.

Los sindicatos trasladaron esta problemática a la Consejería, que busca soluciones. En la reunión se plantearon dos alternativas a corto plazo. La primera pasaría por reducir el horario lectivo y prescindir del comedor. La segunda implicaría que el alumnado llevase la comida de casa. Ninguna de las opciones convence plenamente a las organizaciones sindicales mientras se busca una solución definitiva.

“Nos preocupa mucho lo que pasa con los comedores, no es de recibo para las familias”, aseguró Tania Alonso, de Comisiones Obreras. Laura Pérez, de UGT, reconoció que se produjeron “avances” en la reunión, aunque también mostró su preocupación por la situación de los comedores. Por su parte, Laura González, de CSIF, advirtió de “los riesgos alimenticios que puede ocasionar que las familias aporten la comida”, mientras que Leticia Celorio, representante de Usipa, señaló que “en muchas zonas los comedores quedan desiertos, y eso es un problema”.

Nuevas escuelinas y ampliación de la red autonómica

La consejera informó además de otros avances relacionados con la red de escuelinas. El Gobierno del Principado prevé inaugurar seis nuevos centros en el primer trimestre del año. En la actualidad hay 44 escuelinas autonómicas en funcionamiento, que, sumadas a las de titularidad municipal, elevan a 109 el número total de centros. Durante la segunda quincena de este mes está prevista la apertura de Los Nuberinos, en Gijón, y Los Ablaninos, en Allande. En febrero iniciarán su actividad El Cabás, en Tapia de Casariego, Les Xanines, en Caravia, y El Reblincu, en Quirós. En marzo se estrenará L’Escondelerite, en Mieres. Todas ellas forman parte de la fase I de la red, salvo la de Allande, incluida ya en la segunda.

Obras pendientes y avances laborales

La Consejería ultima el calendario de las obras de los cuatro centros que completarán la primera fase de la red autonómica: El Tabayón (Caso), El Vaporín (Muros de Nalón), Los Riberinos (Ribera de Arriba) y La Piedriquina (Las Regueras).

Ledo recordó además la integración de escuelinas municipales en la red del Principado, prevista para abril. En concreto, serán 20 centros, con 77 unidades, pertenecientes a 15 concejos. Con su incorporación, la red autonómica superará ampliamente las 2.000 matrículas en primavera.

En el ámbito laboral, en esta décima reunión de la mesa de diálogo, la Dirección General de Empleo Público presentó un borrador para regular la creación de una bolsa extraordinaria de personal laboral temporal, abierto a aportaciones sindicales. Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a entregar en febrero un borrador del reglamento de organización y funcionamiento interno de los centros de 0 a 3 años, que recogerá los asuntos tratados en los grupos de trabajo. Este reglamento incluirá un periodo transitorio para las técnicas de educación infantil tituladas en Magisterio que desempeñan funciones directivas.

Por último, el departamento presentará en la próxima reunión un calendario de actuaciones vinculadas al acuerdo alcanzado el pasado noviembre, relativas a condiciones laborales como la estabilización, la inclusión en el grupo B y la carrera profesional, principales reivindicaciones del personal de escuelinas.