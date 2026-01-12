Ni fabada, ni cachopo: el mejor plato para combatir el frío se sirve en Asturias y no es nada conocido en España

En Asturias se come bien y los platos de cuchara son una de las especialidades de la región. La fabada es uno de esos potajes para quitar el frío conocido en toda España. Es el plato estrella de la región y el que todos los turistas suelen probar. Pero hay más.

En Asturias, uno de los platos más aclamados (aunque es muy desconocido en el resto de España) es el bote de berzas con fariñona. El pote asturiano es un plato tradicional, muy típico de las zonas rurales, pensado para aprovechar ingredientes locales y dar energía durante las jornadas de trabajo.

Esta receta a base de berzas, patata, fabas y compango, gana en sabor cuando se le añade fariñona. Se trata de un tipo de embutido hecho a base de harina de maíz, tocino, sangre, cebolla, perejil y orégano. Al añadirlo al pote de berzas su potente sabor, algo especiado, se integra con el resto del guiso.

¿Dónde se come el mejor pote de berzas?

"Con mucha berza y pocas fabas". Así es la mejor elaboración de pote asturiano que ha ganado la séptima edición del concurso "Explorando el pote perfecto", enmarcado en las XXXIV Jornadas del Pote del Valle de Turón, en Mieres. Los vencedores son de Llanera, en concreto el responsable del restaurante Michem, de Villabona .

"Creo que el mayor secreto es la selección de un buen compango y las berzas que, en este caso, son las que cultiva mi tía Blanca, que son, como yo digo, kilómetro cero", cuenta José María Ramos, propietario del local. Es decir, que va directamente de la huerta al restaurante y "no es lo mismo que si son de invernadero". Añade, además, que "estamos en temporada de ella, porque con el frío y las heladas es cuando mejor está".

Receta de toda la vida

La cocinera del local que ganó el concurso al mejor pote sigue una receta "de toda la vida". Picar las berzas muy finas y cocerlas, para cocer el compango por separado. "Esto lo hacemos el día anterior".

A la jornada siguiente, "juntamos las berzas con el compango y luego añadimos las patatas triscadas para darles el último hervor y que queden bien hechas".