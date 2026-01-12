"Para que la gente no coma porquería": la desesperada llamada del campo de Asturias a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur
Las organizaciones agrarias convocan el viernes 16 en Oviedo una protesta ante la "competencia desleal" con productos con menos controles sanitarios y de calidad que llegarán de América
Vuelven los tractores a las calles de Oviedo. El campo asturiano ha convocado una gran movilización para el próximo viernes 16 de enero para mostrar su rechazo frontal a la próxima firma del acuerdo –el 17 de enero en Asunción (Paraguay)– entre la UE y Mercosur, que generará el mayor espacio del mundo de libre comercio con unos mil millones de potenciales consumidores y permitirá ahorrar unos 4.000 millones en aranceles.
Pero lo que cuenta con la bendición de los analistas financieros y económicos de Bruselas y la mayoría de los estados miembros, en el sector primario lo ven como una «condena» y el camino a la ruina de la ganadería y agricultura europeas y, por supuesto, la asturiana. En España y el resto de Europa son ya varias semanas de movilizaciones con cortes de carretera y protestas que ahora cogen impulso en Asturias.
Recorrido
Al mediodía del viernes partirán los tractores desde el campo de La Pixarra para unirse a los movilizados a pie en la plaza de América y atravesar la capital asturiana (avenida de Galicia, Santa Susana) para acabar en la plaza de España, ante la Delegación de Gobierno.
Allí los líderes de las organizaciones agrarias convocantes (URA, COAG, USAGA, COAG) pretenden reunirse con la delegada, Adriana Lastra, para transmitirle su malestar y recelos hacia un acuerdo que, por lo pronto, obligará a los europeos a competir en inferioridad de condiciones y acabará por «tirar los precios» de los productos, lo que llevará a muchos ganaderos y agricultores asturianos a dejar de producir al no ser rentable. El sector cárnico asturiano será uno de los principales perjudicados, advierten, además de la faba y la miel.
David Pérez Naya, de COAG, advierte: «Esos países –Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina– tienen menos controles sanitarios y están sometidos a menos normativas de producción. Nosotros nos sentimos engañados por la UE, por el Ministerio de Agricultura... Nos hicieron creer que la producción verde y sostenible era lo mejor, nos obligaron a adaptarnos, se invirtieron millones y ahora llega esto:una producción sin control. Pues esos productos que se los coma Pedro Sánchez». De ahí que las organizaciones hagan una llamada a la ciudadanía a participar en la manifestación del viernes. «Tienen que sumarse», insiste Naya. «Si no acabarán comiendo porquería».
Ramón Artime, presidente de ASAJA, se pronuncia en la misma línea. «En esto tienen un papel muy importante los consumidores, que serán los que juzguen al final si el producto es bueno, menos bueno o malo». Artime advierte de que ASAJA no está en contra del acuerdo comercial, «sino de que obliguen a agricultores y ganaderos a competir en inferioridad de condiciones con los de Latinoamérica. Competiremos con países que usan pesticidas y formas de producción que en la UE están prohibidas».
Borja Fernández, de URA, se queja de que el sector lleva años «asumiendo estrictas normas de la UE en bienestar animal, fitosanitarios, calidad... Nos bombardearon con que todo esto era bueno hasta que llegaron el dinero y los intereses». Fernández teme que el acuerdo comercial «desangre a un sector que era estratégico cuando interesaba. Ahora ya no. Esto arruinará familias. Nadie se acuerda ahora de las razas autóctonas que aquí llevamos años subvencionando, del esfuerzo hecho por el campo en pandemia...».
José Álvarez, coordinador de USAGA, tacha de «dañino» el acuerdo comercial sin olvidar otra amenaza que se cierne sobre el sector primario: los recortes de la PAC que se avecinan en el próximo presupuesto de la UE. «El 11 de febrero habrá una manifestación en Madrid convocada por Unión de Uniones en la que estará USAGA y a la que llamamos a todos a participar», reseñó Álvarez.
En la movilización asturiana del próximo viernes las organizaciones esperan que estén representantes del Gobierno regional, con el presidente Adrián Barbón a la cabeza, además del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y de otros partidos. Marcos ya ha mostrado su rechazo a al pacto con Mercosur, que sí cuenta con el beneplácito del Gobierno central.
