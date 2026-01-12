Indra lanza su oferta de 850 empleos para Asturias: estos son los perfiles que demanda, desde ingenieros a estudiantes de FP, y así puedes acceder

La multinacional tecnológica Indra lanzará esta misma tarde a través de su web (www.indragroup.com) las primeras ofertas de empleo de su plan de crecimiento y atracción de talento en Asturias, centrado en dotar de recursos humanos a El Tallerón de Gijón, sede de la nueva división de vehículos militares Indra Land Vehicles. Indra prevé llegar a 850 trabajadores en El Tallerón en 2027 (allí concentrará al personal que tiene en el parque tecnológico de Gijón que se suma a los 156 trabajadores de calderería que asumió de Duro Felguera) y prevé constituir a corto plazo un equipo de ingeniería de producto formado por 80 empleados cualificados.

A corto plazo Indra busca a ingenieros (especialmente de mecánica y electrónica) con y sin experiencia para su división de vehículos militares. Pero no solo busca ingenieros. También está interesado en titulados en formación profesional de ramas vinculadas con la mecánica, la electrónica, el automóvil o los procesos industriales e incluso en estudiantes de estas ramas que puedan ir completando su formación al tiempo que realizan prácticas en la empresa. "Es interesante la incorporación de becarios y estudiantes de FP dual porque los programas de vehículos militares en los que participa Indra estarán a pleno desarrollo en un par de años y para ese momento ya estarán formados", señaló María Fernanda Silles, directora de Captación de Talento y Movilidad Interna de Indra Group.

Además de en la web de Indra, la información sobre las ofertas de empleo de Indra se colgarán en la red Linkedln y en el portal de empleo Infojobs. Además, en colaboración con la Universidad de Oviedo se celebrarán jornadas informativas el día 28 en los campus de Gijón y Mieres y habrá publicaciones en redes sociales de la Universidad de Oviedo.