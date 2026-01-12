Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

El IVA de las "pymes" es el cebo de la financiación autonómica de Sánchez... pero solo beneficia a Cataluña

Hacienda propone a las comunidades beneficiarse de la actividad de las pequeñas empresas, pero solo sale a cuenta a territorios dinámicos

Pedro Sánchez en el acto de demolición de acuartelamientos en el barrio de Campamento.

Pedro Sánchez en el acto de demolición de acuartelamientos en el barrio de Campamento. / José Luis Roca

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

Uno de los asuntos más sujetos a confusión en la reforma de la financiación autonómica que plantea María Jesús Montero es la posibilidad de que las comunidades autónomas reciban el IVA generado por sus Pymes. Se trata, precisamente, de una variable que beneficia directamente a Cataluña y que precisamente ha sido un elemento de cálculo en la "cocina" del nuevo modelo para encontrar un criterio beneficioso para los intereses catalanes.

El documento técnico remitido por el Ministerio de Hacienda a las comunidades señala explícitamente que "con el fin de reconocer el esfuerzo de las Comunidades Autónomas en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas", se creará un mecanismo "vinculado al IVA liquidado por ellas. Por este sistema, las comunidades deberán formalizar su adhesión a este sistema (que no es obligado, sino voluntario), pero tomar esa decisión las hará rehenes del resultado durante cinco años.

Las comunidades que se adhieran a ese mecanismo percibirán cada año una transferencia, "positiva o negativa", recalca el Ministerio, por el importe que resulta de aplicar a la recaudación líquida de IVA generada por las pymes en el conjunto de las comunidades, "la diferencia que existe en la Comunidad entre el peso relativa del IVA liquidado por las pymes que tengan en ella su domicilio fiscal y el índice de consumo de la Comunidad".

Los expertos consultados por este periódico coinciden en señalar que la fórmula es artificiosa y arbitraria. Precisamente parece calculada para beneficiar a la comunidad que podría arrojar un mejor resultado en ese cómputo.

Cataluña es una comunidad con alta densidad de pymes y que, además, generan un alto valor añadido. Madrid, en cambio, cuenta con un mayor cómputo de grandes empresas, ya que sirve de referencia para el grueso de las multinacionales españolas y de las filiales extranjeras. Cataluña representa el 21,1% del valor añadido de las pymes en España, excluyendo al País Vasco y Navarra; es, precisamente, la base imponible que grava el IVA.

El modelo valora dónde radica la empresa que gestiona el IVA (a fin de cuentas la que lo recauda), y no dónde se produce la transacción. Así, las compras que se realicen en cualquier lugar de España a una pyme radicada en Cataluña computarán para la mejora de la financiación autonómica de esa comunidad autónoma.

Noticias relacionadas y más

Aunque adscribirse a ese fondo es voluntario, pocas comunidades se arriesgarán a tomar la apuesta de Montero. De hecho, en Asturias, las cuentas iniciales no aclaran si resultaría o no beneficioso para la región sumarse a esa fórmula para mejorar las cuentas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  2. La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
  3. Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
  4. La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
  5. La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
  6. Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
  7. Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
  8. Indra lanza su oferta de empleo para El Tallerón y estos son los perfiles que demanda: desde ingenieros mecánicos y electrónicos con experiencia a recién titulados y estudiantes de FP en prácticas

Indra lanza su oferta de 850 empleos para Asturias: estos son los perfiles que demanda, desde ingenieros a estudiantes de FP, y así puedes acceder

Indra lanza su oferta de 850 empleos para Asturias: estos son los perfiles que demanda, desde ingenieros a estudiantes de FP, y así puedes acceder

El IVA de las "pymes" es el cebo de la financiación autonómica de Sánchez... pero solo beneficia a Cataluña

El IVA de las "pymes" es el cebo de la financiación autonómica de Sánchez... pero solo beneficia a Cataluña

Podcast: los remordimientos alimenticios, las dietas milagro y la educación nutricional; come sano sin dejar de disfrutar

Podcast: los remordimientos alimenticios, las dietas milagro y la educación nutricional; come sano sin dejar de disfrutar

El lío del Gordo de Villamanín atisba la luz al final del túnel: quienes quieran cobrar la lotería, se deberán registrar en una plataforma

El lío del Gordo de Villamanín atisba la luz al final del túnel: quienes quieran cobrar la lotería, se deberán registrar en una plataforma

Escuelinas sin comedor en Asturias: el problema afecta ya a diez concejos

Escuelinas sin comedor en Asturias: el problema afecta ya a diez concejos

Queipo, en La Coruña: "En España, como en Asturias, la única alternativa de futuro es el PP"

Queipo, en La Coruña: "En España, como en Asturias, la única alternativa de futuro es el PP"

¿Por qué hubo incendios tan pavorosos en Asturias el pasado verano? Los expertos determinan la combinación de factores del triste récord

¿Por qué hubo incendios tan pavorosos en Asturias el pasado verano? Los expertos determinan la combinación de factores del triste récord

"Para que la gente no coma porquería": la desesperada llamada del campo de Asturias a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur

"Para que la gente no coma porquería": la desesperada llamada del campo de Asturias a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur
Tracking Pixel Contents