Así es la joya del Prerrománico que Barbón regaló al Papa: la Biblia de Dania, la más antigua de España

La Biblia de Danila –nombre visigodo de su copista– es la más antigua de España y la joya menos conocida del Prerrománico asturiano. Tanto que ni siquiera está Asturias, sino en un monasterio de la Campania, en Italia, motivo por el que también recibe el nombre de Biblia de Cava dei Tirreni, el lugar al que la habría llevado –pero no es seguro– un arzobispo de Braga, Mauricio Burdino, o Maurice Bourdin, antipapa bajo el nombre de Gregorio VIII. Eso no quiere decir que se haya olvidado en Asturias. Los esfuerzos para editarla se prolongaron durante dos décadas, y finalmente vio la luz, a cargo del Principado de Asturias, una edición facsímil que es la que este sábado entregó el Presidente asturiano, Adrián Barbón, al Papa León XIV.

"Es la mayor obra en miniaturas que se haya realizado en Asturias", asegura el arqueólogo del Museo Arqueológico de Asturias e investigador de la Alta Edad Media César García de Castro. El historiador, que ha participado en le edición de la Biblia, explica que se hizo en el siglo IX, por encargo de Alfonso II, como parte de la dotación de la Catedral de Oviedo. La Biblia de Danila sería coetánea de la Cruz de los Ángeles, datada en el año 808, y un poco posterior a los comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana.

García de Castro resaltó el aniconismo de esta Biblia, en línea con la teología hispánica, ya que en sus páginas sólo aparecen motivos arquitectónicos y vegetales, así como pequeñas cabezas de animales, como peces y pájaros, pero no seres humanos. En algunas páginas resalta el uso del púrpura azul, un material extraordinario para la época, muy caro, lo que evidencia la sofisticación de la corte asturiana.

Pero esta Biblia de Danila no sólo resalta por la perfección de sus miniaturas, sino por su contenido, su lenguaje. "Es un códice extraordinario, magníficamente conservado, de los códices más importantes para la fijación del texto de la Biblia", añade el investigador.

La datación y las circunstancias de su confección pudieron establecerse gracias al testamento de Alfonso II (812), que abarca un elenco de bienes donados por el monarca asturiano a la catedral de Oviedo con motivo de su elevación a sede episcopal en contraposición a Toledo. Entre ellos figura una "librum biblitheca", es decir, un códice comprensivo de una Biblia completa, identificable con la Biblia de Danila, verosímilmente puesta a punto en el tiempo de la donación y pensando en ella.

Elaborado por un scriptorium asturiano de la primera mitad del siglo IX, fue trasladado primero a Braga y luego a Roma a comienzos del siglo XII. Posteriormente, pasó a formar parte de los fondos de la Abadía de Cava dei Tirreni. El modo en que el códice llegó a la Campania es un misterio. "No sabemos el itinerario, pero se cree que fue a través del Arzobispo de Braga Mauricio Bardino, que fue antipapa", explica García de Castro.

En plena querella de las investiduras, Bardino fue enviado por el Papa Pascual II ante el emperador Enrique V, pero lejos de defender el punto de vista papal, se pasó a los gibelinos y terminó siendo nombrado Papa como Gregorio VIII. Enrique V terminó aviniéndose, y Bardino fue depuesto y terminó sus días en la cava dei Tirreni, cárcel de antipapas. La Biblia de Danila está declarada como bien máximo de interés cultural en Italia.

Trabajo completado

Las fotos realizadas para la edición facsímil de la Biblia de Danila tuvieron otra consecuencia, como es obtener imágenes muy nítidas de las glosas realizadas en los bordes del manuscrito, y que comentan y explican determinados pasajes bíblicos. Un profesor italiano, Paolo Cherubini, las ha recopilado en el volumen "Glossae Cavenses. Exégesis Bíblica en la Asturias del Siglo IX", editado por el Principado y la editorial Impronta en 2023, y que también le fue entregado al Papa por el Presidente Barbón. El trabajo completa el conocimiento de la Biblia de Danila. "Son más de 700 glosas, en letra microscópica, algunas pocas escritas en árabe y hebreo", explica García Castro. El uso de esos idiomas indicaría que eran los propios de quienes hicieron las glosas, y que procediesen de un ambiente mozárabe del sur de España, evidenciando los contactos estrechos con el ambiente cristiano del norte de la península. De hecho, muchos mozárabes eran empleados como traductores.

García de Castro calificó de acierto el hecho de que se hayan regalado al Papa los citados volúmenes, que muestran cómo Asturias estaba en el mundo hace más de 1.200 años.