La Junta afronta, en pleno debate económico, un año preelectoral con varias leyes en cartera

El nuevo modelo de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña marcará indiscutiblemente el regreso de la actividad parlamentaria en Asturias, después de un cierre de año frenético, con la aprobación de los presupuestos para este 2026 sobre las Campanadas.

El planteamiento de la ministra María Jesús Montero no convence en Asturias ni a izquierda ni a derecha, aunque ambos sectores han demostrado ya con anterioridad que ni en posturas cercanas el debate y la crispación desaparece. La brecha entre las posiciones políticas es cada vez mayor, lo que ha venido caracterizando el tono bronco de las sesiones parlamentarias de esta legislatura.

Y con 2026 se abre un periodo clave. Partidos y grupos parlamentarios se preparan para un año preelectoral, que estará marcado indudablemente por el escenario nacional (con las elecciones anticipadas de Aragón, Castilla y León y Andalucía), y en el que el Gobierno de Asturias espera sacar adelante grandes proyectos como la ley de Vivienda, la implantación de zonas tensionadas o la tan criticada tasa turística. Sin olvidar la comisión de investigación de Cerredo, que retoma este mismo lunes la actividad.

PSOE

En este escenario, el grupo parlamentario socialista afronta este regreso a la Junta "con voluntad plena de diálogo y acuerdo", y el objetivo de "seguir impulsando políticas que consoliden el momento de impulso y de crecimiento que experimenta Asturias".

"Frente a una derecha y una extrema derecha enrocadas en la oposición destructiva y en la política inútil, el grupo socialista trabajará por seguir propiciando consensos que, como ha sucedido con los siete presupuestos aprobados de forma consecutiva, contribuyan al crecimiento económico y la creación de empleo y al fortalecimiento de los servicios públicos y los pilares de nuestro estado de bienestar", dice Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz adjunto. Entre sus objetivos, sacar adelante las leyes que ya están en tramitación, y aquellas que se prevé llegarán a la Junta este 2026 como la LGTBI, la de Salud Mental, la de Salud Pública o la de Infancia y Adolescencia.

PP

El PP ve 2026 como un periodo de transición y de "cuenta atrás para el socialismo", con la confianza de que Álvaro Queipo se alzará como ganador de las elecciones de 2027. "Un último año de legislatura en la que la izquierda asturiana, en un último intento a la desesperada de salvar el poder, se radicalizará aún más, leal al estilo de Pedro Sánchez, dividiendo más a los asturianos", augura el portavoz adjunto del grupo, Luis Venta.

Seguirán ejerciendo la labor de control que les "corresponde y lo haremos también con propuestas que, si bien sabemos que no tendrán el respaldo de la izquierda, serán el preludio de la acción de Gobierno después de las elecciones". Trabajarán, dice, "a lo Queipo: de manera tranquila, buscando el diálogo sincero, tendiendo puentes entre asturianos y facilitando acuerdos en favor de Asturias".

Vox

El objetivo de Vox será demostrar "cómo las políticas socialistas en Asturias no van de la mano de las necesidades de los asturianos, solo intereses partidistas". De la mano de un Gobierno que "no destina el esfuerzo de los asturianos, de sus impuestos, a lo que verdaderamente les afecta". Por eso, explica su portavoz, Carolina López, "seguiremos fiscalizando y denunciando cada euro malgastado en propaganda, en ideología y en locura socialista. Es muy fácil disparar con pólvora ajena".

"Tenemos por delante un año preelectoral, sí, pero los asturianos seguirán padeciendo un Gobierno que no prioriza que no está acompañando con los ciudadanos. Nosotros no diferenciamos entre año preelectoral o no, lo que vemos es que tenemos por delante un año que es una nueva oportunidad de seguir demostrando como Vox va a luchar, va a denunciar que los sillones es lo único que interesa", insiste López.

IU-Convocatoria por Asturias

Este año es un año "clave" para el futuro de Asturias y en Convocatoria por Asturias-IU lo afrontan con el reto de lograr la estabilidad política de la izquierda. "Asturias necesita certidumbres para seguir avanzando", defiende Xabel Vegas, para quien "las políticas progresistas deben notarse en la calle, en los hogares y en los servicios públicos, demostrando que la democracia y la acción institucional sirven para mejorar la vida cotidiana".

Y añade: "Debe ser el año de la ambición política y de la coherencia, en el que se consoliden las transformaciones iniciadas y se sienten bases sólidas para el futuro. Frente a la presión de la derecha y la ultraderecha, nuestra respuesta es clara: más políticas públicas, más derechos y más democracia al servicio de la ciudadanía".

Grupo mixto: Foro

Para Foro, el Gobierno de Barbón "ha optado por la comodidad frente a las reformas, como demuestra el nefasto acuerdo presupuestario", optando "por el voto regalado de una diputada sin proyecto político y sin ninguna representación municipal, demostrando su pereza y que su proyecto está ya agotado".

No obstante, el grupo aborda este año con la esperanza de que se debatan ya leyes como la del Mecenazgo, la de Bibliotecas o la de Hacienda. "De cuestiones imprescindibles como la necesaria reforma fiscal o medidas contra la burocracia, nada esperamos, porque sabemos que no está entre las prioridades de este mal Gobierno", reconoce su portavoz, Adrián Pumares.

Grupo Mixto: Covadonga Tomé

Covadonga Tomé, de Somos Asturies, diputada del grupo mixto, se presenta un año más como pieza clave para la izquierda asturiana. "Venimos de un 2025 en el que demostramos que la política sirve cuando se pone al servicio de la gente: defendiendo la vivienda como un derecho, plantando cara a la extrema derecha, empujando una fiscalidad más justa y consiguiendo mejoras concretas en sanidad, educación y otros servicios públicos".

En un año claramente preelectoral, adelanta, "vamos a redoblar nuestro compromiso con las calles y con el parlamento para que Asturias no retroceda ni un paso en derechos, igualdad y justicia social".