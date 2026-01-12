Óscar Puente vuelve a apuntar a los trenes chinos: "Debemos estar muy atentos..."

Óscar Puente, ministro de Transportes, parece ir en serio con su intención de explorar el mercado chino de los trenes de alta velocidad y poder traerlos a España. "Hoy se presentaba en China el nuevo tren CR450 que irá a 400 km/h entre Beijing y Shanghai. Debemos estar muy atentos a las evoluciones tecnológicas que se están produciendo en ese país. Mientras alguno está centrado en el neocolonialismo y otros dormidos en los laureles, los Chinos avanzan a paso de gigante", expuso el ministro socialista en sus redes sociales.

Es una reflexión importante, ya que Puente tiene en sus planes la posibilidad de adquirir material rodante en el país asiático, lo que sería algo rompedor. "Desde luego estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China, no es ningún juego. Creo que además la industria europea necesita una sacudida, necesita reaccionar y creo que alguien tiene que empezar a hacerlo", aseguró el titular de Transportes en una entrevista para los medios de Prensa Ibérica, grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA.

El problema, según el Minsistro, es que el ritmo actual de los pedidos en el mercado europeo son "inadmisibles". De hecho, Puente ya tuvo que hacer frente al retraso en la llegada de los convoyes del modelo Avril 106, que son los que operan en Asturias (el AVE convencional) y que fabricó la compañía española Talgo. Tuvieron un retraso que rondó los tres años. En las cercanías también hay ese problema. Ahora hay un problema similar, ya que está pendiente la recepción de los trenes modelo 107, que también podrían operar en la región. También van con retraso, lo que ha provocado el enfado público del Ministro.

En Cercanías los problemas son similares. Renfe tiene encargado un lote de nuevos trenes a la empresa española CAF, que deberían llegar a Asturias y Cantabria este año. La previsión es que estén operando en 2027.

"El material que he visto es muy bueno, pero ¿dónde está la clave? En tiempos de entrega, en precio… Los tiempos de entrega son inadmisibles. Ahora mismo un fabricante europeo no te da menos de 60 meses de tiempo de entrega", destacó Puente en la entrevista, donde avanzó que Renfe "está preparando un concurso que va a sacar a primeros de año con una primera compra con lo más urgente". Habrá unos 40 nuevos trenes de alta velocidad.