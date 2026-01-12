Podcast: los remordimientos alimenticios, las dietas milagro y la educación nutricional; come sano sin dejar de disfrutar

La extendida creencia de que para comer bien hay que tirar siempre de lo mismo, básicamente de fruta y verdura y desterrar las grasas y los hidratos de nuestra dieta lleva años perdiendo fuerza. La ingesta variada de todo tipo de alimentos sin estigmatizar ciertos ingredientes parece la clave por la que apuestan los expertos en nutrición.

Y es que disfrutar de la comida sin culpa o remordimientos es la manera más saludable de aprovechar todas las bondades de cualquier dieta.

Por ello, en esta ocasión, el podcast de masymas "Queremos ayudarte" aborda en este episodio la importancia de no dejarnos llevar por las dietas milagro, así como técnicas para conseguir que nuestra alimentación no tenga altibajos para no tener remordimiento y que el paso por la mesa sea lo más placentero posible.

Todo de la mano de Susana Sánchez, dietista nutricionista.

¡Porque comer sano no esté reñido con darse un capricho!

Escucha el podcast a continuación.