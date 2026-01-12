Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan en plena noche a una pareja de 55 y 67 que se perdió en una ruta de montaña en Quirós

Portaban ropa de abrigo, comida, luz silbato y batería en los móviles, pero no tenían crampones

Rescatan a una pareja de 55 y 67 que se perdieron en una ruta de montaña en Quirós

Rescatan a una pareja de 55 y 67 que se perdieron en una ruta de montaña en Quirós

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias Principado de Asturias (SEPA) rescataron ayer noche a una pareja de senderistas que se desorientaron cuando realizaban la ruta de montaña de Fresnedo, en la parte alta de La Sobia, en Quirós.

La pareja, un varón y una mujer de 55 y 67 años de edad, fueron acompañados ilesos hasta la localidad de Fresnedo donde habían dejado estacionado su vehículo. Fueron localizados en un collado a 1.750 metros de altitud. El equipo de rescate tuvo que subir por una pista desde Villamarcel hasta la parte alta de la Sobia. Entre otra equipación portaban raquetas y esquís.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 17.51 horas de ayer domingo. En la llamada, realizada por los propios afectados, indicaban que estaban haciendo la citada ruta y se había desorientado. En la zona había nieve y temían que se hiciese de noche. Portaban ropa de abrigo, comida, silbato y batería en los móviles. También llevaban luz, pero no tenían crampones. Facilitaban coordenadas de ubicación a través de aplicación de telefonía móvil.

La Sala 112 del SEPA activó al Grupo de Rescate que se desplazó por tierra a la zona. A las 20.36 horas informan que han logrado llegar a la zona donde se encontraban los afectados. Están bien y no precisan asistencia sanitaria. Van a iniciar el descenso hasta el vehículo. Explican que les va a llevar tiempo dadas las condiciones en la zona, hay mucha nieve.

A las 23.04 horas, en nueva comunicación, explican que ya han dejado a los dos senderistas donde tenían su vehículo, en la zona de Fresnedo, en Teverga. Finalizada la intervención regresan a base donde llegan a las 23.53 horas.

