Sopla viento de cola, favorable para la navegación como saben todos los marinos, pero las aguas andan revueltas. Si la economía asturiana se identificase –metafóricamente hablando– con un barco, tal sería su situación en este comienzo de 2026. Los agentes socioeconómicos ven indicios que les generan optimismo pero a la vez se muestran cautos porque son conscientes de que hay problemas territoriales enquistados que frenan el avance e incertidumbres tanto nacionales como del tablero geopolítico internacional que, según se despejen, pueden causar zozobra o suponer grandes oportunidades.

Los tres sectores llamados a ser motores del crecimiento asturiano en 2006 (y el turismo es uno de ellos) / .

FADE: preocupada por la competitividad. Las previsiones de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para 2026 apuntan a un año "razonablemente positivo en crecimiento y empleo, aunque con menos dinamismo que en ejercicios anteriores". Ese escenario favorable, advierte la patronal, "no debe ocultar la existencia de problemas estructurales que siguen restando competitividad".

El principal talón de Aquiles es "el débil avance de la productividad, con niveles e ingreso per cápita por debajo de la media europea, en parte por el reducido tamaño medio de las empresas, una fragilidad que limita la capacidad de crecer, invertir e innovar". También preocupa la "dificultad creciente para cubrir vacantes en numerosas ocupaciones". La llegada de trabajadores extranjeros está compensando en buena medida esa falta de mano de obra, según la FADE, pero se denuncia "la ausencia de una estrategia ordenada para resolver el problema de fondo: mejorar el encaje entre oferta y demanda, reforzar la formación y atraer talento".

A este panorama se suma el paulatino aumento del empleo público. En Asturias, señalan fuentes de FADE, "ha crecido más de un 10% en los últimos cuatro años, un incremento que a menudo no se acompaña de mejoras equivalentes en productividad y que añade tensiones al sistema".

En el ámbito regulatorio, aunque no ha salido adelante la reducción de la jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales que abanderó la ministra Yolanda Díaz, se anuncia una aplicación estricta del nuevo registro horario digital, interoperable con la Inspección de Trabajo. FADE teme que el sistema "reducirá la flexibilidad informal e incrementará el control, lo que supone retos organizativos para las pymes por la necesidad de adaptación inmediata y una mayor rigidez operativa".

En Asturias, la FADE identifica oportunidades en turismo, industria de defensa y ve como un activo el menor coste de la vivienda, pero también reseña que "persisten incertidumbres para la industria" y hay urgencia por "impulsar vivienda para primera residencia". Se alerta, además, de que un nuevo sistema de financiación autonómica que perjudique a Asturias dañaría el crecimiento y la igualdad de oportunidades territoriales.

Todo esto va acompañado de riesgos relevantes en la escena internacional: incertidumbre geopolítica y falta de estabilidad regulatoria interna, "factores que pueden frenar inversión y crecimiento".

CC OO: por la soberanía económica. El secretario general de CC OO, José Manuel Zapico, alerta de una situación geopolítica "inquietante". En ese escenario, pide "tejer alianzas" y una "acción sin fronteras para defender derechos y democracia ante un intento de quebrar la soberanía de los Estados". Reclama reforzar el escudo social y unos servicios públicos de calidad "como antídoto frente al odio y el autoritarismo".

Para afrontar la incertidumbre, reivindica "soberanía sustentada en un sector industrial potente y en la apuesta por recursos endógenos". En Asturias, exige "dejar el furgón de cola con un cambio de modelo productivo que genere actividad y empleo: industria moderna y sostenible; turismo de calidad respetuoso; impulso a la economía plateada con empleo decente y un verdadero Pacto de Cuidados; y valorización de recursos autóctonos". Plantea, así mismo, garantizar vivienda, "prohibiendo en zonas tensionadas la compra para especular por fondos de inversión o por quien no vaya a residir".

CC OO rechaza "ceder al chantaje de multinacionales con legislación a la carta o de universidades privadas que eludan normativas". Zapico recuerda que se cumplen 20 años de la llegada de Mittal y exige más inversiones en Arcelor vinculadas a empleo, su mantenimiento y buenas condiciones laborales, subrayando que "el acero es esencial para la soberanía económica". Reclama infraestructuras: ferrocarril moderno y cercanías fiables, inversión y calendario de obras–con denuncia expresa de que Asturias no figura entre las beneficiadas por fondos Next Generation para el tren– y pide suprimir el peaje del Huerna. Como último apunte, el líder de CC OO reclama que 2026 sea "el año de la salud y seguridad en el trabajo" a la vista de una elevada siniestralidad que considera "intolerable".

UGT: por la cohesión social y territorial . "España y Asturias viven un buen momento económico. España figura entre los países que más crecen y Asturias sigue una evolución parecida, algo inferior a la media estatal pero con buenas previsiones para 2026", fija como posición de partida Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias. El dirigente ugetista advierte, no obstante, de que el avance llega en un contexto internacional inestable y condicionado por decisiones que afectan a la economía global, como la política arancelaria de EE UU, la guerra de Ucrania o la tensión comercial con China: "Este clima eleva la incertidumbre y frena inversión y exportaciones".

En cuanto a la realidad territorial: Lanero alerta de que las alas de la región "pierden actividad y habitantes", por lo que pide "políticas activas de empleo para atraer actividad productiva a esas zonas, crear oportunidades y fijar población". La aprobación de presupuestos es positiva, entiende Lanero, porque "aporta estabilidad y mantiene unas cuentas expansivas", pero se reclama que el gasto se traduzca "en mejoras y cohesión social, con prioridad para las comarcas más deprimidas"

El crecimiento de la economía regional "abre oportunidades en sectores estratégicos como la defensa, por su potencial industrial y el empleo estable y cualificado que genera". Para aprovecharlas, UGT demanda "estabilidad política y un Parlamento operativo". El sindicato atribuye los buenos datos "a políticas que incentivaron el consumo y elevaron salarios, especialmente los más bajos, y el SMI, creando un círculo virtuoso de actividad y recaudación". Se defiende, en consecuencia, "seguir subiendo sueldos en 2026", pero también "medidas de vivienda: intervenir precios de compra y alquiler e impulsar vivienda pública".

UGT se acuerda de que hay infraestructuras y decisiones pendientes de tomar –autopista del Suroccidente, accesos a El Musel y bonificación del peaje del Huerna– y como conclusión remarca que "los macrodatos no bastan; hay que comprobar en lo micro que el crecimiento llega a la clase trabajadora, reforzando la negociación colectiva".