Más de 11 millones para combatir la pobreza en Asturias: las ayudas del Principado para las entidades sin ánimo de lucro

La Consejera Del Arco destaca que se "refuerza la red de protección"

Presentación de un informe sobre el estado de la pobreza en la Junta General.

Presentación de un informe sobre el estado de la pobreza en la Junta General.

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha aprobado la distribución de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF, que en esta convocatoria apoya con 11.450.000 euros el desarrollo de 627 proyectos de interés social desarrollados por entidades sin ánimo de lucro. Estas ayudas permitirán financiar actuaciones para atender necesidades básicas, promover la igualdad y la inclusión y combatir la pobreza.

Estos son, según la Consejería, los proyectos subvencionados:

El reparto de ayudas sociales del Principado

El reparto de ayudas sociales del Principado

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, ha destacado que estas ayudas suponen “una herramienta fundamental para garantizar la cohesión social y reforzar la red de protección en Asturias, trabajando de la mano con el tercer sector para llegar a quienes más lo necesitan”.

El Principado abonará en breve las subvenciones con carácter anticipado y en un único pago, lo que facilitará la ejecución de los proyectos durante este año. La justificación de las actuaciones deberá presentarse antes de febrero de 2027.

Con esta convocatoria, el Principado asegura que reafirma su "compromiso con la solidaridad y la atención a las personas más vulnerables", en colaboración con las organizaciones sociales que desarrollan su labor en todo el territorio asturiano, así como su firme voluntad de incrementar la eficiencia y agilidad en la gestión de los servicios sociales.

