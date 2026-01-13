Más de 11 millones para combatir la pobreza en Asturias: las ayudas del Principado para las entidades sin ánimo de lucro
La Consejera Del Arco destaca que se "refuerza la red de protección"
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha aprobado la distribución de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF, que en esta convocatoria apoya con 11.450.000 euros el desarrollo de 627 proyectos de interés social desarrollados por entidades sin ánimo de lucro. Estas ayudas permitirán financiar actuaciones para atender necesidades básicas, promover la igualdad y la inclusión y combatir la pobreza.
Estos son, según la Consejería, los proyectos subvencionados:
La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, ha destacado que estas ayudas suponen “una herramienta fundamental para garantizar la cohesión social y reforzar la red de protección en Asturias, trabajando de la mano con el tercer sector para llegar a quienes más lo necesitan”.
El Principado abonará en breve las subvenciones con carácter anticipado y en un único pago, lo que facilitará la ejecución de los proyectos durante este año. La justificación de las actuaciones deberá presentarse antes de febrero de 2027.
Con esta convocatoria, el Principado asegura que reafirma su "compromiso con la solidaridad y la atención a las personas más vulnerables", en colaboración con las organizaciones sociales que desarrollan su labor en todo el territorio asturiano, así como su firme voluntad de incrementar la eficiencia y agilidad en la gestión de los servicios sociales.
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- EN DIRECTO | El temporal 'Francis' cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...
- Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado