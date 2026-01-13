Asturias empieza a diseñar su tasa turística: la firma voluntad del Gobierno regional de implantarla (pese al rechazo de la patronal)
La vicepresidenta Llamedo y el nuevo presidente de Otea eluden hablar en su primera reunión sobre el polémico cobro que amenaza con dañar su cordial relación
El Gobierno regional tiene la firme determinación de aplicar una tasa turística en Asturias. Y para ello empezará a trabajar "en semanas". Así lo ha avanzado la vicepresidenta Gimena Llamedo, responsable de la gestión turística regional, tras su primera reunión con el nuevo presidente de la patronal hostelera y hotelera en Asturias, Otea, Javier Martínez.
La cuestión es que dicho cobro amenaza con dañar o romper la cordial relación que han mantenido en los últimos años gobierno y empresarios del ramo. Porque Otea rechaza frontalmente que se aplique una tasa turística en el Principado, un cargo que ha llegado a calificar de "impuesto a las vacaciones". Con todo, el gobierno regional seguirá adelante en su idea de implantarla. Los socios de gobierno del PSOE, IU, la defienden. Además, fue condición de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé elaborar un calendario para su implantación para dar su apoyo a los presupuestos regionales.
Voluntaria
De momento se conoce poco: solo que será voluntaria en cada concejo, si lo pide el ayuntamiento. "Se aplica en otros lugares y nuestra voluntad es impulsarla. Empezaremos el diálogo con los ayuntamientos y con el resto del sector. Escucharemos a todos", añadió Llamedo.
Así las cosas, la tasa turística no ha estado en el "orden del día" de la reunión de Otea y el ejecutivo regional. Así lo explicó la propia Llamedo. Sí se abordaron cuestiones como el próximo programa de los bonos de turismo rural o el avance de las ayudas a la eficiencia energática. Y por supuesto la próxima celebración, del 21 al 23 de enero, de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid.
En el encuentro estuvieron también Fernando Corral, vicepresidente de Otea, y la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.
