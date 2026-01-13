¿Por qué los asturianos tienen problemas para comprar bombonas de butano? Una demanda disparada y una distribución limitada

«No hay butano». El cartel se podía leer en algunas estaciones de servicio del centro de Asturias, en las «jaulas» donde se almacenan las bombonas, para desesperación de clientes que acudían a la gasolinera en busca de gas butano para sus viviendas. Incluso en la plataforma change.org se ha abierto una campaña de firmas para reclamar a los distribuidores que garanticen el suministro de gas a los hogares asturianos. ¿Hay desabastecimiento?.

«No hay un problema de desabastecimiento en Asturias», asegura un portavoz de la compañía Repsol, la principal distribuidora de gas butano en Asturias, con una posición dominante en este mercado en el que la bombona tradicional de 12,5 kilogramos tiene un precio regulado por el Estado (15,46 euros actualmente). «Lo que sí es cierto es que en las últimas semanas se ha producido un fuerte pico de demanda de bombonas por el fuerte descenso de las temperaturas en Asturias y en otras zonas del norte de España, que se ha producido después de un otoño cálido, y además ha coincidido con una época con muchos días festivos por la Navidad. El pico de demanda hizo que las bombonas desaparecieran de las estaciones de servicio y la acumulación de pedidos y las festividades hicieron que, a pesar de que la distribución se refuerza en invierno, la reposición tardara en algunos puntos de venta», explica el portavoz de Repsol, que añade que con la subida de temperaturas están desapareciendo esos cuellos de botella.

No obstante, propietarios de estaciones de servicio de Asturias apuntan que la distribución de bombonas «cada vez es más rígida» y que les cuesta reponer las bombonas que tienen precio regulado y que son las más demandadas.

El portavoz de Repsol niega que haya cambios en el modelo de distribución. Explica que el butano llega a Asturias procedente la factoría de Santurce, en Vizcaya –que es una de las 12 que tiene Repsol en España– y que en el Principado se mantienen tres agencias de distribución (de las 200 que hay en España). Asegura que hay demanda de butano todo el año: del sector hostelero, de hogares no solo de la zona rural y de población joven que ve en la bombona un producto muy "milenial", en el que se paga lo que se consume.