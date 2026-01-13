La búsqueda del pescador desaparecido en Coaña, que se reanuda con casi 40 efectivos implicados, se ampliará hasta la ría de Navia

El dispositivo de búsqueda del pescador avilesino Juan Carlos Súarez, "Juancho", desaparecido desde el sábado en la costa de Coaña, se ha reanudado este martes a las nueve de la mañana en una jornada en la que se espera que los rastreos lleguen a la ría de Navia, aunque con especial hincapié en la playa de Pedreyada, donde este lunes se encontró la caña del pescador.

En el dispositivo participan12 efectivos de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, el Grupo Especialista Actividades Subacuáticas (GEAS) del mismo cuerpo, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil con especialistas del GREIM y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, con la embarcación "Río Tormes".

La búsquda se está haciendo con grupos mixtos por tierra, de bomberos, Guardia Civil, personal de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil. Desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se movilizará efectivos de los parques de Barres, Tineo, Valdés, San Martín del Rey Aurelio y La Morgal, Unidad Canina y Unidad de Drones. A través del convenio con el SEPA también se mantendrá la activación de las ERIES (Equipos de Respuesta Inmediata) de Cruz Roja acuática y de rastreo. En el mar continuarán la "Salvamar Capela" del Centro Regional de Coordinación de Salvamento de Gijón. Según la Guardia Civil en el dispositivo hay once bomberos del SEPA y ocho miembros de la Cruz Roja.

En lo que se refiere a los rastreos aéreos, tal y como se ha hecho en las anteriores jornadas, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se turnarán las aeronaves de la Guardia Civil, el Helimer de Salvamento Marítimo y el helicóptero medicalizado del SEPA con el Grupo de Rescate.

SEPA y Guardia Civil siguen atribuyéndose la dirección del dispositivo

Como en días pasados, tanto la Guardia Civil como el SEPA siguen atribuyéndose cada uno de ellos la dirección del dispositivo. Por parte de la Guardia Civil se informó que al frente del mismo se encontraba el capitán de la compañía de Luarca. Por parte del SEPA, se han indicado que, en las inmediaciones de Loza continúa instalado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), con dos técnicos del organismo, uno del área de Bomberos de Asturias y otro del departamento de Protección Civil del 112 Asturias. "Al frente del dispositivo está el jefe de zona noroccidental", indica la nota del SEPA..