Más calor en Asturias que en Sevilla y Valencia: esta es la razón por la que la región pasó del frío ártico a la primavera adelantada

Hace más calor en Asturias que en Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia o Alicante. El Principado ha pasado en una semana del frío ártico a la primavera adelantada. Tras el frío, la nieve y las fuertes lluvias registradas en las cabalgatas y el día de Reyes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advertía de una semana de "anomalías", con una temperatura media mayor de lo normal para la época del año. Y el pronóstico se está cumpliendo.

Según datos de la Aemet, la temperatura máxima registrada este martes en la región ha sido de 17,2 grados en Cabo Busto (Valdés). Es más calor que el registrado en Sevilla (15,3), Córdoba (8,3), Málaga (13,4), Granada (11,4), Valencia (13,8), Alicante (13,8)... En Asturias, el mercurio también ha llegado hasta los 16,9 grados en Castropol, los 16,7 en Colunga, los 16,4 en Gijón, los 16,3 en Mieres y los 14,4 en Oviedo.

¿Hasta cuándo habrá calor?

El bochorno, no obstante, tiene las horas contadas. Ya para este miércoles se espera una bajada de los termómetros, aunque será leve. Así, la Aemet prevé máximas de 15 grados en Llanes, de 14 en Gijón y de 12 en Oviedo.

El jueves, las temperaturas se mantendrán más o menos igual, pero irrumpirá la nieve de nuevo. La cota se situará en torno a los 1.300- 1.400 metros de altitud. Las precipitaciones serán débiles y moderadas, extendiéndose de oeste a este a lo largo de la jornada, y a partir de las 15.00 horas todo el litoral estará en alerta amarilla por fuerte oleaje. El viernes la cota de nieve bajará a 1.200- 1.000 metros en la Cordillera.

La mayor racha de viento del país

Además de calor, este martes en Asturias hay mucho viento en los Picos de Europa. Tanto es así que la región ha registrado la mayor racha de todo el país: 121 kilómetros por hora en Vega de Urriellu, seguida de los 117 de Vega de Ario.