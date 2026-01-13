Emergencias del Principado y Guardia Civil se reúnen para coordinarse tras sus fricciones operativas en el rastreo del pescador de Coaña

Tanto la Delegación del Gobierno, ante la que responde la Guardia Civil en la región, como la Consejería de Fomento del Principado, de la que depende el Servicio de Emergencias de Asturias (SEPA), han querido quitar hierro a la notoria tirantez que se ha evidenciado durante el rescate del pescador desaparecido en Coaña. Ambas instituciones, en respuestas prácticamente idénticas a la consulta de este periódico, han indicado que el desplegado en Coaña "es un dispositivo técnico y no nos consta ningún problema, la prioridad es encontrar a la persona desaparecida".

Es su reacción oficial a las fricciones que llevan meses sucediéndose entre el SEPA y la Benemérita por el mando en los dispositivos de rastreo y rescate de personas. Una disputa que afloró con mayor intensidad en la búsqueda del pescador desaparecido en Coaña pero que no es nueva.

Este lunes, tras desvelar este diario el problema, acudieron por la mañana responsables de la Guardia Civil al puesto de mando del SEPA establecido en Coaña para la búsqueda del pescador, tal y como se ve en la imagen que acompaña esta información. Se produjo la primera reunión de coordinación en el gran despliegue de rastreo, puesto que en toda la jornada del domingo ambas instituciones habían trabajado con dos puestos de mando prácticamente paralelos, según fuentes consultadas.

Desde la plantilla del SEPA indican que "ambos cuerpos son necesarios en una búsqueda hasta que se dilucide si es accidental, y asume la dirección el SEPA, o hay indicio de delito, y entonces es de la Guardia Civil", pero, agregan, "el SEPA es quien tiene los medios humanos, logísticos y materiales y es indiscutible ahora mismo que para conseguir eficiencia en los rastreos se necesita esa infraestructura".

Se demanda así desde la plantilla que se establezca una fórmula de mando por parte de Principado y Delegación del Gobierno que evite fricciones y aproveche los medios de rescate autonómicos en su totalidad en coordinación con los recursos y experiencia de la Guardia Civil. Una cuestión que, pese al afán de minimizarla desde Consejería y Delegación del Gobierno de cara a la ciudadanía, les ocupa y preocupa internamente en los últimos tiempos.