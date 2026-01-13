Una española con origen asturiano acusada de yihadismo niega jurase lealtad al Dáesh y que fuera a hacerse explotar

Una española convertida al Islam, que juró lealtad al Dáesh y que fue detenida cuando se disponía a viajar a Túnez para encontrarse con un hombre con el que mantenía una relación en redes y con el que habló de "morir juntos y ser martirizados", ha negado cualquier vínculo con el terrorismo y que se trate de una persona que fuera "a hacerse explotar".

Así lo ha declarado la acusada, Marta R.M.C., en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Nacional y que ha quedado visto para sentencia tras mantener la fiscal su petición de 5 años y 9 meses de cárcel para ella.

Tras tratar de justificar su conversión al islam y su incursión en foros yihadistas en la mala situación anímica en la que se encontraba tras haber sido víctima de malos tratos en sus últimas relaciones y estar medicada y aislada en plena pandemia de covid, ha criticado que se haya hecho de todo ello un relato de su supuesta adhesión al Dáesh.

"Sigo sin entender por qué estoy aquí sentada, por qué me han detenido y por qué cualquier cosa que me han encontrado se ha querido orientar al yihadismo. Yo solo sé que tengo dos hijos y un nieto en Noruega y quiero volver a mi casa", ha implorado al tribunal entre lágrimas al hacer uso de su derecho a la última palabra.

La acusada, con residencia permanente en Noruega fue interceptada el 27 de agosto de 2023 en el aeropuerto de Asturias, a donde, ha explicado, iba a pasar unos días con sus padres, a los que, además, iba a dejar a su hijo pequeño para poder viajar a Túnez y pasar un periodo de vacaciones con una persona a la que había conocido en redes.

Sobre el hecho de solo tuviera billete de ida, ha explicado que se debió a que hasta que no cobrase tiempo después no tenía dinero para pagar el de vuelta.

Respecto a la relación que entabló con esa persona ha expuesto que se produjo porque en ese momento sufría ataques de ansiedad y al hablar con él conseguía evadirse, pero ha asegurado que desconocía que estuviese vinculado al Estado Islámico y que hubiese sido condenado por ello en 2016.

Ha negado que ella jurase lealtad al líder del Dáesh y ha dicho que en sus dispositivos se hallaron documentos que así lo acreditan porque una persona con la que interactuaba en un foro de Telegram, y que resultó ser un agente encubierto, le pidió que le enviase una copia del contenido del grupo porque el estaba en Canadá y no podía acceder a ello.

"Le mandé todo lo que había, los nasheeds (cánticos yihadistas) y lo de los juramentos", ha dicho a la vez que ha asegurado que no era consciente del contenido que le había enviado.

"Jamás he realizado ese juramento porque yo no apoyo ese grupo terrorista", ha insistido, y ha destacado que lo único que le interesaba de esos foros eran los vídeos de los niños en campamentos de Siria "porque sean o no sus padres terroristas esos niños me duelen".

Ha destacado que vivía en Noruega desde 2014 -a donde huyó tras quebrantar las medidas cautelares que le fueron impuestas en España tras su detención en 2023- y que justo antes de su arresto había pedido la nacionalidad.

"No tengo nada que ver con una persona yihadista que se va a hacer explotar en cualquier país. La narrativa que han contado aquí no tiene nada que ver con mi vida", ha lamentado.

Antes de su declaración en el juicio, han comparecido los agentes que investigaron su prolija actividad en redes, donde accedió "de forma habitual y con gran intensidad" al material de propaganda editado por las productoras oficiales del Dáesh.

Tras escucharles, la fiscal ha considerado en su informe final que existen suficientes indicios que probarían la búsqueda de capacitación de la acusada para colaborar con los postulados terroristas de Dáesh.

La defensa por su parte ha pedido para su cliente la absolución porque entiende que pese a su presencia casual en esos foros no hay pruebas de su vinculación con el yihadismo.