Guardias civiles alertan de los peligros del mapa que geolocaliza en tiempo real las balizas V-16 activas: robos en carretera y grúas pirata

Si ya muchos conductores españoles estaban en contra de las balizas V-16, que sustituyeron a los tradicionales triángulos el pasado 1 de enero, el rechazo va a más. No es solo un "saca dineros", según el testimonio de los usuarios, sino que además supone un riesgo para la seguridad de los ciudadanos. Y esto último lo alertan los propios guardias civiles.

A través de la asociación JUCIL, los guardias civiles consideran que el nuevo sistema de balizas "no solo está comprometiendo la seguridad vial, sino también la seguridad ciudadana", al facilitar la localización exacta de los vehículos averiados o accidentados. Existe un mapa, vinculado a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT ), que muestra en tiempo real cuántas balizas V-16 están activadas en este preciso momento y dónde. Por ejemplo, a las 16.00 horas de este martes había un total de 264.

Así es el mapa de las balizas

El mapa, al que se puede acceder a través de este enlace, muestra a cualquier usuario la ubicación exacta del vehículo: carretera, punto kilométrico, sentido del tráfico, localidad... Esta información, que puede ser útil para la conducción, es un arma de doble filo. Como alerta JUCIL, la herramienta abre oportunidades a los cacos, tanto para el robo de vehículos como de pertenencias, aprovechando "la situación de aislamiento y vulnerabilidad" en la que quedan los conductores, especialmente cuando se tratan de carreteras secundarias.

Como solución, la asociación de guardias civiles piden que la señal no sea visible a escala nacional y que se muestre en un radio de dos o tres kilómetros, de forma que no resulte accesible a quienes circulan fuera de la zona donde está el vehículo parado.

Proliferación de grúas pirata

A esta nueva polémica de las balizas V-16 se suma la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que aseguran que harán un seguimiento exhaustivo para comprobar si aumentan los delitos por robos por culpa de este nuevo sistema y su geolocalización en tiempo real. Este otro sindicato pone sobre la mesa otro riesgo derivado de las balizas: la proliferación de "grúas pirata". Es decir, personas que se presentan en el lugar del accidente como asistencia oficial cuando no lo son y, encima, cobran más.

Las redes sociales también están llenas de críticas hacia la geolocalización de las balizas y los riesgos para la seguridad que ocasionan.

Cero multas (de momento)

Según datos de la DGT, cada día se activan en España "unas 3.000 las balizas, que permiten dar aviso de su incidencia a través de los navegadores y en aquellos puntos donde hay paneles de mensaje variable". La cifra contrasta con el número de multas impuestas a conductores que no llevan en sus vehículos las balizas obligatorias: hasta nuevo aviso, cero multas, como anunció hace unos días el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el balance de siniestralidad en las carreteras españolas durante el año 2025.