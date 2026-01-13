Del hidrógeno barato a los aerogeneradores XXL, la I+D+i de Asturias para 2026

El Principado ha concedido 3,6 millones en ayudas para impulsar la actividad de centros de I+D+i de grandes empresas asturianas en 2026, que llevarán a cabo proyectos que van desde la obtención de hidrógeno con emisiones siderúrgicas a la fabricación de componentes de aerogeneradores XXL.

El Ejecutivo asturiano apoyará veinte proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, impulsados por nueve compañías, que movilizarán más de 7,5 millones de inversión. Los proyectos abordan ámbitos como la inteligencia artificial, la digitalización industrial, los nuevos materiales, la movilidad, la energía y la transición verde o la automatización avanzada. Los beneficiarios y los proyectos son:

Alsa.

Un proyecto de telemetría inteligente que analiza en tiempo real datos de los vehículos para mejorar la seguridad y anticipar situaciones de riesgo en la conducción.

ArcelorMittal.

Impulsa seis programas de investigación aplicada a procesos y tecnologías industriales avanzadas. Entre otras acciones, desarrollará sensores para detectar emisiones de polvo en plantas siderúrgicas, catatalizadores para generar hidrógeno limpio a partir de gases industriales, nuevas soluciones para obtener hidrógeno y CO de alta pureza aprovechando los propios gases de la industria, tecnología para capturar CO₂, o sistemas inteligentes para analizar microestructuras del acero.

Gonvarri.

Dos proyectos orientados a infraestructuras sostenibles y a la industria 4.0 sobre paneles acústicos multifuncionales y automatización avanzada en plantas industriales.

Idesa.

Diseñará un nuevo tanque horizontal para almacenar hidrógeno y un nuevo tipo de depósito industrial (belly tank).

Samoa Industrial.

Desarrollará un sistema capaz de optimizar cómo se gestionan y utilizan fluidos en procesos industriales, reduciendo consumos y costes.

Nalón Innova.

Tres proyectos centrados en la investigación para transformar residuos de la industria petroquímica en materiales sintéticos de alto valor

PMG.

Fabricación de sistemas integrales de bombas gerorotor para automoción, fabricadas mediante pulvimetalurgia.

TSK .

Dos proyectos centrados en hidrógeno verde y digitalización.

Windar.

Dos proyectos sobre fabricación avanzada de grandes estructuras para energía eólica offshore XXL.